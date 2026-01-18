Поиск

Замдиректора ИМЭМО им. Примакова: в мире создается новая мультивалютная система

Владимир Миловидов оценил место доллара в современных международных расчетах

Фото: China Photos/Getty Images

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - "Интерфакс" публикует вторую беседу нашего политического обозревателя Вячеслава Терехова с заместителем директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова член-корреспондентом РАН Владимиром Миловидовым. Она посвящена борьбе в мире за создание мультивалютной системы и укреплению роли золота.

От доллара не отказываются, но…

Корр.: Проблема тарифов, вернее, новой тарифной политики Дональда Трампа затмила в речах политиков и в СМИ вопрос о международной валютной системе. Сейчас все меньше и меньше говорят про роль доллара. Это умалчивание проблемы или переосмысление на мировом уровне вариантов отхода от доллара?

Миловидов: Я считаю, что это не переосмысливание и не умалчивание перед возможной бурей в мировой финансовой системе. Просто все идет своим чередом, у американцев своя известная позиция: они настаивают на сохранении доллара как глобальной валюты. Это стремление не все поддерживают, но и не отказываются от доллара. Президент России, например, неоднократно говорил, что мы от него не собираемся отказываться, он нас полностью устраивает. Наши компании тоже могут совершать сделки, продавать в долларах, ничего плохого в этом нет. Другое дело, что нас самих ограничивают в возможности проведения таких операций.

…Но к мультивалютной системе переходят

Корр.: В то же время страны разных экономических объединений все чаще переходят на расчеты между собой в национальных или других валютах, но не в долларах.

Миловидов: Санкции увеличивают риски долларовых платежей, отсюда поиск альтернативы. Это естественный ответ на поведение США. От доллара не отказываются, но однако постепенно, исподволь, формируется по существу новая мультивалютная система.

В ней будут участвовать другие национальные валюты, например, юань, и я думаю, что на подходе, рано или поздно, должна начать работать рупия. В силу большой индийской диаспоры, а также экономических связей, рупия очень популярна в странах Ближнего Востока, например, в ОАЭ, Кувейте, Катаре и других. Интересный факт, если судить по запросам в Google, самая популярная пара валют доллар-рупия. Дирхам Объединенных Арабских Эмиратов занял определенное место в международных расчетах. И рубль очень активно используется во внешнеторговых расчетах наших компаний – его доля более 55%.

Почти 90% внешнеторговых расчетов с дружественными странами осуществляется в национальных валютах. Также в СМИ появилась информация, со ссылкой на китайские источники, что с 2022 г. доля юанях во внешнеторговых расчетах КНР выросла с 20 до 30%. Посчитано, что объем трансграничных валютных клиринговых операций в юанях вырос на 49% и составил 131,4 трлн юаней или более 18 трлн долларов.

Так что никто ничего не ломает, просто все идет своим чередом.

Опять пришла очередь золота

Корр.: А роль золотых запасов в этой системе какова?

Миловидов: На этом фоне роль резервного актива все больше начинает играть золото. Последние данные говорят о том, что в международных резервах стоимость золота составила уже 4 трлн долларов, что превышает стоимость американских казначейских обязательств, оцениваемых в 3,9 трлн, возросла и доля золота. Сейчас, по различным оценкам, она достигает 25-30%. Соответственно доля доллара снизилась примерно до 40%.

Корр.: А было как?

Миловидов: В 70-е после фактического развала Бреттон-Вудской системы и отказа США от размена доллара на золото, доля золота в резервах была достаточно высокой, по некоторым оценкам, до 60%. Потом произошло укрепление позиций доллара на принципиально новой финансовой базе, а аналогом доллара и стали долговые бумаги казначейства США. Доля золота упала ниже 20%. Но в 2014 г. тренд изменился.

Корр.: За счет чего это произошло?

Миловидов: Примечательно то, что перелом тенденций совпадает с первой волной санкций в отношении России. После января 2022 г. этот процесс ускорился, да и цена золота резко пошла верх, за прошедшие 4 года она выросла в 2,5 раза, а с 2014 г. – в 3,5 раза. Есть, наверное, много факторов резкого роста интереса к золоту, но главное — это нарастание неопределенности и неустойчивости как внешнеэкономических, так и внешнеполитических отношений в мире, ну и, конечно, санкции, особенно блокировка резервов нашего ЦБ, отключение банков от SWIFT.

Тут американцы не просто выстрелили себе в ногу, а увечье нанесли весьма серьезное. Это признают даже те американские экономисты, которые последовательно защищали долларизацию. Трамп же постоянно подливает горючей смести в топку глобальной неопределенности: Венесуэла, Иран, Гренландия…

Кстати преуспели в покупке золота даже страны, казалось бы, верные союзники США. Сильно прибавили золота в резервах Польша, Нидерланды, Турция. Замечу, Польша не спешит перейти на евро и сохраняет свою валюту. Убежден, учитывая историю этой страны и ее амбиции, там тоже были бы не против продвижения злотого к верхним ярусам валютной иерархии. Наверстывают закупки золота наши ближайшие соседи – Узбекистан, Казахстан. Также среди наиболее активных покупателей – Бразилия и Китай.

Может быть, будет удивительным, но по данным Международного совета золота, отраслевой ассоциации золотодобывающих компаний, международные резервы таких стран как Германия, Франция, Италия, Нидерланды и даже Португалии почти на 70-80% состоят из золотого запаса.

Конечно, к золоту как к средству международных расчетов мы вряд ли вернемся, но наличие золотых активов в принципе позволяет выстроить механизм клиринга национальных валют, используемых нами во внешнеэкономических связях с дружественными странами. В каком-то смысле мы проходим через период революционных перемен, о которых некоторое время назад никто и подумать не мог.

Противоречивость доллара не играет ему на пользу

Корр.: Вернемся к доллару. Каково его положение в мире.?

Миловидов: На тенденции на постепенную замену доллара в международных расчетах влияет не только так называемая "вепонизация" доллара, то есть превращение его в инструмент международной внешнеэкономической и внешнеполитической силы и давления на конкурентов. Есть очевидные объяснения, которым мы зачастую не придаем значение.

Доллар как международная валюта внутренне противоречив. Найти ему замену пытались давно и давно на противоречия обращали внимание. Первое противоречие состоит в том, что доллар как международная валюта во многом зависит от внутренней политики США и соответственно от их интересов. Подчинение же доллара исключительно интересам США, по мнению многих экономистов, является парадоксом во все более взаимосвязанном мире.

Кроме того, доллар как международная валюта становится с одной стороны "общественным благом", которым пользуются все, а с другой стороны остается "частным благом", то есть национальной валютой которая регулируется и поддерживается одной единственной страной – США.

В этом суть глубинной проблемы любой, подчеркну, любой национальной валюты, широко, массово используемой как международное средство расчетов. Рано или поздно национальные интересы страны-эмитента такой валюты войдут в противоречие с интересами стран-пользователей.

Эти объяснения только выглядят "научными", а на самом деле все очень просто. Представьте, что вы пользуетесь чужой собственностью: в любой момент хозяин может изменить условия или вообще отобрать ее у вас.

Международная валюта – это пока только разговоры

Корр.: Исходя из этих выводов стремление к созданию общей международной валюты вполне оправдано.

Миловидов: Да, международная валюта кажется общим благом и по происхождению, и по использованию. Но используя максимально возможное количество разных валют, прийти к мультивалютной системе, будет равносильно усилению конкуренции национальных валют, а значит и столкновению экономических интересов. Это создает базу для поиска согласия и взаимной выгоды. И первое, и второе решение требуют компромиссов. Однако первое предполагает еще и институционализацию, укрепление международных институтов, которые эмитируют международную валюту, нужен механизм формирования механизма обеспечения стабильности такой общей валюты.

Предложения по созданию международных валют периодически появлялись, но так ничем и заканчивались.

Корр.: А для России какой курс?

Миловидов: Что касается России, мне кажется, нам следует делать все, чтобы движение к мультивалютной системе не прерывалось. Быстрее ли, медленнее, но развитие платежей в национальных валютах – стратегическое направление. Нужно думать над расширением резервных активов, куда могли бы вкладывать свои средства дружественные нам страны.

Так что, как писал В.В. Маяковский, "твори, выдумывай, пробуй"!

золото юань рубль доллар Владимир Миловидов ИМЭМО им Примакова
