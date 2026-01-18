Замдиректора ИМЭМО им. Примакова: в мире создается новая мультивалютная система

Владимир Миловидов оценил место доллара в современных международных расчетах

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - "Интерфакс" публикует вторую беседу нашего политического обозревателя Вячеслава Терехова с заместителем директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова член-корреспондентом РАН Владимиром Миловидовым. Она посвящена борьбе в мире за создание мультивалютной системы и укреплению роли золота.

От доллара не отказываются, но…

Корр.: Проблема тарифов, вернее, новой тарифной политики Дональда Трампа затмила в речах политиков и в СМИ вопрос о международной валютной системе. Сейчас все меньше и меньше говорят про роль доллара. Это умалчивание проблемы или переосмысление на мировом уровне вариантов отхода от доллара?

Миловидов: Я считаю, что это не переосмысливание и не умалчивание перед возможной бурей в мировой финансовой системе. Просто все идет своим чередом, у американцев своя известная позиция: они настаивают на сохранении доллара как глобальной валюты. Это стремление не все поддерживают, но и не отказываются от доллара. Президент России, например, неоднократно говорил, что мы от него не собираемся отказываться, он нас полностью устраивает. Наши компании тоже могут совершать сделки, продавать в долларах, ничего плохого в этом нет. Другое дело, что нас самих ограничивают в возможности проведения таких операций.

…Но к мультивалютной системе переходят

Корр.: В то же время страны разных экономических объединений все чаще переходят на расчеты между собой в национальных или других валютах, но не в долларах.

Миловидов: Санкции увеличивают риски долларовых платежей, отсюда поиск альтернативы. Это естественный ответ на поведение США. От доллара не отказываются, но однако постепенно, исподволь, формируется по существу новая мультивалютная система.

В ней будут участвовать другие национальные валюты, например, юань, и я думаю, что на подходе, рано или поздно, должна начать работать рупия. В силу большой индийской диаспоры, а также экономических связей, рупия очень популярна в странах Ближнего Востока, например, в ОАЭ, Кувейте, Катаре и других. Интересный факт, если судить по запросам в Google, самая популярная пара валют доллар-рупия. Дирхам Объединенных Арабских Эмиратов занял определенное место в международных расчетах. И рубль очень активно используется во внешнеторговых расчетах наших компаний – его доля более 55%.

Почти 90% внешнеторговых расчетов с дружественными странами осуществляется в национальных валютах. Также в СМИ появилась информация, со ссылкой на китайские источники, что с 2022 г. доля юанях во внешнеторговых расчетах КНР выросла с 20 до 30%. Посчитано, что объем трансграничных валютных клиринговых операций в юанях вырос на 49% и составил 131,4 трлн юаней или более 18 трлн долларов.

Так что никто ничего не ломает, просто все идет своим чередом.

Опять пришла очередь золота

Корр.: А роль золотых запасов в этой системе какова?

Миловидов: На этом фоне роль резервного актива все больше начинает играть золото. Последние данные говорят о том, что в международных резервах стоимость золота составила уже 4 трлн долларов, что превышает стоимость американских казначейских обязательств, оцениваемых в 3,9 трлн, возросла и доля золота. Сейчас, по различным оценкам, она достигает 25-30%. Соответственно доля доллара снизилась примерно до 40%.

Корр.: А было как?

Миловидов: В 70-е после фактического развала Бреттон-Вудской системы и отказа США от размена доллара на золото, доля золота в резервах была достаточно высокой, по некоторым оценкам, до 60%. Потом произошло укрепление позиций доллара на принципиально новой финансовой базе, а аналогом доллара и стали долговые бумаги казначейства США. Доля золота упала ниже 20%. Но в 2014 г. тренд изменился.

Корр.: За счет чего это произошло?

Миловидов: Примечательно то, что перелом тенденций совпадает с первой волной санкций в отношении России. После января 2022 г. этот процесс ускорился, да и цена золота резко пошла верх, за прошедшие 4 года она выросла в 2,5 раза, а с 2014 г. – в 3,5 раза. Есть, наверное, много факторов резкого роста интереса к золоту, но главное — это нарастание неопределенности и неустойчивости как внешнеэкономических, так и внешнеполитических отношений в мире, ну и, конечно, санкции, особенно блокировка резервов нашего ЦБ, отключение банков от SWIFT.

Тут американцы не просто выстрелили себе в ногу, а увечье нанесли весьма серьезное. Это признают даже те американские экономисты, которые последовательно защищали долларизацию. Трамп же постоянно подливает горючей смести в топку глобальной неопределенности: Венесуэла, Иран, Гренландия…

Кстати преуспели в покупке золота даже страны, казалось бы, верные союзники США. Сильно прибавили золота в резервах Польша, Нидерланды, Турция. Замечу, Польша не спешит перейти на евро и сохраняет свою валюту. Убежден, учитывая историю этой страны и ее амбиции, там тоже были бы не против продвижения злотого к верхним ярусам валютной иерархии. Наверстывают закупки золота наши ближайшие соседи – Узбекистан, Казахстан. Также среди наиболее активных покупателей – Бразилия и Китай.

Может быть, будет удивительным, но по данным Международного совета золота, отраслевой ассоциации золотодобывающих компаний, международные резервы таких стран как Германия, Франция, Италия, Нидерланды и даже Португалии почти на 70-80% состоят из золотого запаса.

Конечно, к золоту как к средству международных расчетов мы вряд ли вернемся, но наличие золотых активов в принципе позволяет выстроить механизм клиринга национальных валют, используемых нами во внешнеэкономических связях с дружественными странами. В каком-то смысле мы проходим через период революционных перемен, о которых некоторое время назад никто и подумать не мог.

Противоречивость доллара не играет ему на пользу

Корр.: Вернемся к доллару. Каково его положение в мире.?

Миловидов: На тенденции на постепенную замену доллара в международных расчетах влияет не только так называемая "вепонизация" доллара, то есть превращение его в инструмент международной внешнеэкономической и внешнеполитической силы и давления на конкурентов. Есть очевидные объяснения, которым мы зачастую не придаем значение.

Доллар как международная валюта внутренне противоречив. Найти ему замену пытались давно и давно на противоречия обращали внимание. Первое противоречие состоит в том, что доллар как международная валюта во многом зависит от внутренней политики США и соответственно от их интересов. Подчинение же доллара исключительно интересам США, по мнению многих экономистов, является парадоксом во все более взаимосвязанном мире.

Кроме того, доллар как международная валюта становится с одной стороны "общественным благом", которым пользуются все, а с другой стороны остается "частным благом", то есть национальной валютой которая регулируется и поддерживается одной единственной страной – США.

В этом суть глубинной проблемы любой, подчеркну, любой национальной валюты, широко, массово используемой как международное средство расчетов. Рано или поздно национальные интересы страны-эмитента такой валюты войдут в противоречие с интересами стран-пользователей.

Эти объяснения только выглядят "научными", а на самом деле все очень просто. Представьте, что вы пользуетесь чужой собственностью: в любой момент хозяин может изменить условия или вообще отобрать ее у вас.

Международная валюта – это пока только разговоры

Корр.: Исходя из этих выводов стремление к созданию общей международной валюты вполне оправдано.

Миловидов: Да, международная валюта кажется общим благом и по происхождению, и по использованию. Но используя максимально возможное количество разных валют, прийти к мультивалютной системе, будет равносильно усилению конкуренции национальных валют, а значит и столкновению экономических интересов. Это создает базу для поиска согласия и взаимной выгоды. И первое, и второе решение требуют компромиссов. Однако первое предполагает еще и институционализацию, укрепление международных институтов, которые эмитируют международную валюту, нужен механизм формирования механизма обеспечения стабильности такой общей валюты.

Предложения по созданию международных валют периодически появлялись, но так ничем и заканчивались.

Корр.: А для России какой курс?

Миловидов: Что касается России, мне кажется, нам следует делать все, чтобы движение к мультивалютной системе не прерывалось. Быстрее ли, медленнее, но развитие платежей в национальных валютах – стратегическое направление. Нужно думать над расширением резервных активов, куда могли бы вкладывать свои средства дружественные нам страны.

Так что, как писал В.В. Маяковский, "твори, выдумывай, пробуй"!