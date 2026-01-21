Маск планирует вывести SpaceX на биржу к июлю

Фото: АР/ТАСС

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор американской SpaceX Илон Маск хочет вывести компанию на биржу к июлю, пишет The Wall Street Journal.

В компании решили, что IPO в США будет самым простым способом привлечь десятки миллиардов долларов на производство и запуск тысяч спутников для орбитальных дата-центров, говорят источники газеты.

По их словам, разработка таких дата-центров была средне- или долгосрочной целью для SpaceX, но в середине прошлого года стала для Маска делом, не терпящим отлагательств. Топ-менеджеры компании ранее говорили, что она не выйдет на биржу, пока ее ракеты не будут регулярно летать на Марс.

Теперь же Маск одержим идеей первым развернуть космические дата-центры, отмечают источники. В декабре WSJ со ссылкой на источники писала, что над этим работает и Blue Origin Джеффа Безоса, а глава OpenAI Сэм Альтман, с которым у Маска давняя вражда, рассматривал возможность покупки ракетостроительной компании для запуска ИИ-спутников.

Кроме того, глава SpaceX рассчитывает, что ее IPO поможет догнать конкурентов его ИИ-стартапу xAI, говорит ряд источников WSJ.

По их словам, миллиардер, судя по всему, жаждет вывести SpaceX на биржу раньше, чем это сделают OpenAI и Anthropic, которые также рассматривают первичные размещения в этом году.

Ожидается, что в ближайшее время SpaceX выберет ведущие банки для работы над IPO.

К осени прошлого года компания совершила прорыв в понимании того, как строить и запускать орбитальные дата-центры, заявляют источники газеты.

Маску принадлежит более 40% SpaceX.