ФК "Крылья Советов" хочет вернуть долг "Ростеху" за счет кредита от КБ "Солидарность"

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Акционеры самарского АО "Профессиональный футбольный клуб (ПФК) "Крылья Советов"" 6 февраля планируют согласовать сделку по кредитованию клуба в КБ "Солидарность" для погашения долга перед ООО "РТ-Капитал" (входит в "Ростех"), сообщил "Интерфаксу" акционер и член совета директоров клуба Андрей Пашков.

"Да, сделку по кредитованию клуба планируется утвердить 6 февраля", - ответил Пашков на вопрос о намерении клуба получить заемные средства в КБ "Солидарность" для погашения долга перед "РТ-Капиталом".

Как сообщает сайт клуба, в совет его директоров входит председатель правления "Солидарности" Вячеслав Арбузов.

О возможности привлечения кредита для решения финансового вопроса в конце декабря 2025 года говорил врио заместителя губернатора Самарской области, председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Яковлев. "Даже если возьмем кредит, то за год отдадим, это 100% (...) Мы посмотрим, какие будут варианты. Скорее всего будет банк-партнер", - отвечал Яковлев на вопрос о кредите как об одном из рассматриваемых сценариев для полного погашения долговых обязательств (по данным на 30 декабря 2025 года, клуб выплатил 535 млн рублей из 923,4 млн рублей долговых обязательств - ИФ).

Долг возник по двум льготным кредитам Новикомбанка от 2011 года, права требования по которым в 2016 году перешли "РТ-Капиталу".

Кредиты были обеспечены ипотекой на расположенное в центре Самары историческое здание "Дом промышленности" и земельные участки под ним общей площадью более 7 тысяч кв. м. Этот имущественный комплекс был продан на торгах в декабре 2025 года за 320,6 млн рублей.

В январе 2026 года "РТ-Капитал" уведомил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании самарского футбольного клуба банкротом, а также направил в суд исковое заявление к клубу о возмещении 145,69 млн рублей. Материалы, поясняющие суть претензий, не опубликованы. Суд оставил иск без движения до 2 марта.

Яковлев говорил, что долг планируется погасить до 3 февраля 2026 года.

Акционерами клуба с долями 73,81% и 26,19% являются Самарская область в лице министерства имущественных отношений и член совета директоров клуба Пашков соответственно.

АО "ПФК "Крылья Советов" является единственным учредителем АНО ДО "Академия футбола "Крылья Советов", АНО "Пляжный футбольный клуб "Крылья Советов", АНО "Женский футбольный клуб "Крылья Советов".

ПФК "Крылья Советов" занимает 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

КБ "Солидарность" к по итогам третьего квартала 2025 года занимал 68-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".