Минсельхоз предложил снизить предельные цены на пшеницу для закупочных и товарных интервенций

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ предлагает снизить предельные цены на пшеницу, при достижении которых в 2026/27 сельхозгоду (с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года) могут быть проведены закупочные и товарные интервенции. Цены на рожь предложено повысить, на ячмень - оставить на прежнем уровне, следует из проекта приказа ведомства, размещенного на сайте regulation.gov.ru.

Цены определены для всех регионов РФ, они согласованы с ФАС России.

Так, предельные минимальные цены на пшеницу 3-го класса при проведении закупочных интервенций предложены в 14 630 рублей за тонну с НДС, (14 850 рублей в 2025/26 сельхозгоду), 13 300 рублей без НДС (13 500 рублей), пшеницу 4-го класса - соответственно 13 970 рублей (14 190 рублей) и 12 700 рублей (12 900 рублей), на рожь не ниже 3-го класса - 12 320 рублей (11 770 рублей) и 11 200 рублей (10 700 рублей), на ячмень - 12 540 рублей (12 540 рублей) и 11 400 рублей (11 400 рублей).

Для товарных интервенций определяются предельные максимальные цены. Так, цена на пшеницу 3-го класса предложена в 16 060 рублей за тонну с НДС (16 390 рублей в 2025/26 сельхозгоду) и 14 600 рублей без НДС (14 900 рублей), 4-го класса - соответственно 15 400 рублей (15 620 рублей) и 14 000 рублей (14 200 рублей), на рожь не ниже 3-го класса - 13 530 рублей (12 980 рублей) и 12 300 рублей (11 800 рублей), на ячмень - 13 750 рублей (13 750 рублей) и 12 500 рублей (12 500 рублей).

Механизм товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) и закупочных (закупка государством зерна) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При резком росте цен государство продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание, при падении цен - снимает лишнее зерно с рынка для того, чтобы прекратить его удешевление.

Как сообщалось, в фонде имеется порядка 4 млн тонн зерна, значительная часть его - пшеница. В конце декабря 2024 года правительство одобрило продажу в 2025 году до 3 млн тонн пшеницы, ржи и ячменя из его запасов. Товарные интервенции шли по июнь 2025 года включительно. По данным Национальной товарной биржи (НТБ), с 27 января 2025 года по 30 июня 2025 года было продано 282,18 тыс. тонн зерна на 3,7 млрд рублей.