Equinor продаст часть активов в Аргентине за $1,1 млрд

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Норвежская нефтегазовая компания Equinor ASA сообщила, что договорилась о продаже бизнеса по добыче нефти на суше в аргентинском бассейне Вака-Муэрта компании Vista Energy за $1,1 млрд.

Половина этой суммы будет выплачена денежными средствами, половина - в виде акций Vista и будущих платежей. "Сумма сделки включает в себя условные платежи, привязанные к объему добычи и ценам на нефть в течение пяти лет", - сообщила Equinor.

Сделка включает в себя 30% долю Equinor в месторождении Бандуррия-Сур и 50% долю в месторождении Бахо-дель-Торо. Морские месторождения Equinor в Аргентине соглашением не затронуты.

Доля Equinor в добыче на месторождении Бандуррия-Сур в третьем квартале 2025 года в среднем составляла 24,4 тысячи баррелей нефтяного эквивалента (бнэ) в сутки. Бахо-дель-Торо, которое все еще находится на ранней стадии разработки, давало 2,1 тысячи бнэ в сутки, добавила компания.

Котировки акций Equinor снижаются на 1,9% в ходе торгов в понедельник. Рыночная стоимость компании за последние три месяца увеличилась на 3,2%, в то время как норвежский фондовый индекс OSEAX прибавил 9%.