Рынок акций РФ начал неделю с отката ниже 2770п по индексу МосБиржи

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю со снижения вслед за внешними фондовыми и сырьевыми площадками (упали металлы и нефть), а также на новостях о переносе на несколько дней трехсторонних переговоров США-РФ-Украина по украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи опустился ниже 2770 пунктов, а индекс РТС на фоне ослабления рубля упал к 1130 пунктам.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2768,56 пункта (-0,5%, минимум сессии - 2753,96 пункта), индекс РТС - 1132,34 пункта (-2,2%); лидерами снижения выступили акции "Русала" (-3%), "Норникеля" (-2,4%), "Роснефти" (-2%), но выросли бумаги ВТБ (+4,5%), АФК "Система" (+1,7%), "ВК" (+1,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 3 февраля, составил 77,0223 руб. (+1,29 рубля).

Подешевели также акции "Татнефти" (-1,9%), "Северстали" (-1,5%), "ММК" (-1,5%), ПАО "Южуралзолото" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), Сбербанка (-0,8% и -0,6% "префы"), "АЛРОСА" (-0,7%), "МТС" (-0,7%), "Газпрома" (-0,6%), "ФосАгро" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Т-Технологий" (-0,4%), "Яндекса" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,3%).

Акции ВТБ подорожали до 81,05 рубля, уровня июля 2025 года, продолжая отыгрывать заявления главы банка Андрея Костина, который в пятницу сообщил, что ВТБ планирует увеличить прибыль в 2026 году до 600-650 млрд рублей с 500 млрд рублей, полученных в 2025 году. "Я думаю, что у нас будут возможности для наращивания капитала и выплаты дивидендов", - сказал Костин на встрече со студентами Государственного университета управления. "Наша стратегия - это, конечно, ежегодная выплата дивидендов", - подчеркнул глава ВТБ.

Подорожали в понедельник также акции "Сургутнефтегаза" (+1% и +1,2% "префы"), "Интер РАО" (+0,7%), "Полюса" (+0,7%), "НЛМК" (+0,5%), "Группы компаний ПИК" (+0,4%), "Хэдхантера" (+0,1%).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Русолово" (-5,8%), ПАО "Лензолото" (-5,7% и -8,7% "префы"), МКФ "Красный Октябрь" (-4,6%), "ТГК-1" (-3,5%), "Эн+ груп" (-3,4%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (-2,6%), "ТГК-2" (-2,1%).

Выросли акции ПАО "Россети Сибирь" (+16,9%), ПАО "Владимирский химический завод" (+11,5%), "Саратовэнерго" (+10% и +9,8% "префы"), ПАО "Ковровский механический завод" (+7,3%), ПАО "Пермэнергосбыт" (+6,8% и +17,7% "префы"), "префы" ПАО "Башинформсвязь" (+6,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 96,08 млрд рублей (из них 18,2 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 6,94 млрд рублей на бумаги "ЮГК" и 6,63 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).

Переговоры в Абу-Даби

Издание The New York Times сообщило в воскресенье, что переговоры РФ, России и США, которые должны были состояться 1 февраля в Абу-Даби, перенесены. По сообщению издания, переговоры о мире на Украине отложены после встречи России и США, почему раунд переговоров был отложен на несколько дней, неясно.

Днем ранее во Флориде спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел переговоры с американской делегацией и заявил, что обсудил как украинское урегулирование, так и тему экономического сотрудничества с США. "Конструктивная встреча с американской делегацией по мирному урегулированию. Кроме того, продуктивные дискуссии в рамках американо-российской рабочей группы по экономике", - написал он в соцсети X.

Принявший участие в этих контактах спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что с американской стороны во встрече с Дмитриевым участвовали глава Минфина США Скотт Бессент, бизнесмен и участник переговоров по Украине Джаред Кушнер, советник Белого дома Джош Грюнбаум.

По словам Уиткоффа, после этих переговоров "мы воодушевлены тем, что Россия работает над тем, чтобы достичь мира на Украине".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам в понедельник, что переговоры Дмитриева с американскими коллегами в Майами в минувшие выходные были конструктивными и позитивными, по ряду вопросов они позволили сблизить позиции сторон, но по некоторым темам этого констатировать нельзя, поскольку процесс сложный.

По словам Пескова, второй раунд переговоров трехсторонней рабочей группы РФ-США-Украина по вопросам безопасности пройдет в Абу-Даби 4-5 февраля. Кроме того, Кремль настаивает, что контакты между президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским возможны только в Москве, отметил Песков.

Санкции ЕС

Также в понедельник стало известно, что страны ЕС могут внести в новый санкционный пакет против РФ за конфликт на Украине запрет на импорт меди и некоторых металлов платиновой группы, о чем сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Ограничения могут коснуться иридия, родия, платины и меди. По данным Bloomberg, санкции могут быть приняты позже в феврале.

Зарубежные рынки

В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,3%, австралийский индекс ASX Australia - на 1,1%, южнокорейский Kospi обвалился на 5,3%, китайский Shanghai Composite - на 2,5%, гонконгский Hang Seng потерял 2,2%), но подросли Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 выросли на 0,8-1%) и США (индексы акций к 18:50 МСК выросли на 0,5-0,8%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Японии, рассчитываемый S&P Global, в январе вырос до максимальных с августа 2022 года 51,5 пункта по сравнению с декабрьскими 50 пунктами, согласно окончательным данным.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в январе уменьшился до 49,3 пункта по сравнению с 50,1 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление страны. При этом аналитики в среднем прогнозировали снижение индекса до 50 пунктов, по данным Trading Economics.

Показатель, оценивающий оптимизм в промышленности КНР на ближайшее будущее, уменьшился до минимальных за полгода 52,6 пункта с 55,5 пункта.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в январе поднялся до 52,6 пункта по сравнению с 47,9 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM). В результате индикатор достиг максимальной отметки с августа 2022 года. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительный прирост - до 48,5 пункта, по данным Trading Economics. До января ISM Manufacturing находился ниже пограничного уровня 50 пунктов десять месяцев подряд.

Нефть

На нефтяном рынке в понедельник цены упали на фоне ослабления напряженности вокруг Ирана.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $65,91 за баррель (-4,9% и -0,4% в пятницу), мартовская цена фьючерса на WTI - $61,83 за баррель (-5,2% и -0,3% в пятницу).

Давление на цены оказывает общий спад на сырьевых рынках, который эксперты связывают, в частности, с укреплением доллара США, а также сигналы ослабления напряженности в отношениях США и Ирана.

"Тегеран серьезно относится к переговорам по спорным с США вопросам", - заявил в выходные американский президент Дональд Трамп. Это снижает опасения инвесторов, связанные с возможностью нанесения Вашингтоном удара по Ирану, которым ранее угрожал Трамп.

Тегеран рассматривает возможности дипломатии для урегулирования напряженных отношений с США, заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи. Он добавил, что "Тегеран надеется на результаты в ближайшие дни". Накануне глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран и Вашингтон способны провести переговоры и прийти к соглашению по иранской ядерной программе.

В январе Brent подорожала на 16%, WTI - на 13% на опасениях удара США по Ирану, в обоих случаях это максимальный месячный подъем с 2022 года.

Министры восьми стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, по итогам очередной ежемесячной встречи 1 февраля приняли решение сохранить паузу в наращивании добычи нефти в первом квартале, говорится в сообщении ОПЕК. Таким образом, квоты в марте будут определены на уровне тех, что действовали в декабре, как и было запланировано ранее.

Ранее ОПЕК подчеркивала, что министры "восьмерки" намерены действовать гибко и в зависимости от ситуации на рынке готовы "частично или полностью" восстановить ограничения по добыче как в 1,65 млн б/с, так и уже полностью возвращенные на рынок 2,2 млн б/с. Следующая встреча "восьмерки" ОПЕК+ назначена на 1 марта.