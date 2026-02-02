Поиск

Экспорт рыбы из РФ в 2025 г. был в три раза больше импорта и в 1,5 раза дешевле

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Россия в 2025 году импортировала 680 тыс. тонн рыбы на $3,1 млрд и отгрузила за рубеж 2,1 млн тонн на $6 млрд, сообщил "Интерфаксу" руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев со ссылкой на таможенную статистику.

"Данные внешнеторговой статистики по рыбе демонстрируют большой дисбаланс в объемах поставок и экспортной выручке. Объем вывезенной рыбы в три раза превышает поставки из-за рубежа, его цены в полтора с лишним раза ниже, чем ввезенной рыбы, - сказал он. - Расчеты показывают, что РФ в прошлом году импортировала рыбу по $4,6 тыс. за тонну, экспортировала - по $2,9 тыс. за тонну".

Савельев отметил, что в структуре импорта преобладает аквакультурная рыба, которая в рознице продается по цене в два-три раза выше качественной дикой российской морепродукции.

"По сообщению РЖД, в 2025 году из основных районов промысла отправлено по Дальневосточной магистрали на запад, в регионы основного потребления, 709 тыс. тонн рыбы, столько же, сколько и в 2024 году", - сказал он.

По его словам, среднедушевое потребление рыбы в России снижается, "при этом в небогатом рационе растет доля дорожающей импортной аквакультурной продукции".

Как сообщалось, президент Владимир Путин по итогам совещания с правительством в октябре 2025 года поручил принять меры для увеличения доставки рыбы с Дальнего Востока в центральную часть страны, а также проработать вопрос о целесообразности введения экспортных пошлин на основные виды биоресурсов. Кроме того, поручено представить предложения по увеличению объема закупок рыбной продукции для государственных и муниципальных нужд, в том числе для школьного питания.

"Заградительные пошлины для аквакультурной импортной рыбы могут позволить устранить сложившийся дисбаланс в поставках морепродукции на российский рынок", - сказал Савельев.


