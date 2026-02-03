Песков не в курсе планов Индии прекратить закупки нефти у России

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Российская сторона не слышала никаких заявлений от Индии о планах прекратить закупки нефти у России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"До сих пор на этот счет каких-то заявлений из Дели мы не слышали", - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос, действительно ли Индия отказалась от закупок российской нефти.

Комментируя заявление президента США Дональда Трампа о заключении сделки с Индией по снижению тарифов в обмен на отказ от закупок российской нефти, Песков сказал: "Мы, разумеется, очень внимательно отслеживаем все новости на этот счет, разумеется, мы очень внимательно относимся к заявлениям президента Трампа, мы их тщательно фиксируем, анализируем, и мы с уважением относимся к двусторонним американо-индийским отношениям. Но не меньшее значение мы придаем развитию нашего продвинутого стратегического партнерства с Индией, между Россией и Индией, для нас это самое важное".

"И мы намерены дальше всемерно развивать наши двусторонние отношения с Дели, что мы и делаем", - сказал представитель Кремля.

Днем ранее президент США Дональд Трамп заявил в Truth Social, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал, что откажется от российской нефти и будет закупать нефть у США и Венесуэлы. В этот же день он сообщил, что договорился с руководством Индии о торговом соглашении, которое предусматривает, в частности, снижение пошлин.

В последние месяцы Трамп неоднократно говорил о готовности Индии отказаться от российской нефти.