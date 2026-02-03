Лидер оппозиции обвинил Нарендру Моди в пренебрежении интересами Индии

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Лидер оппозиции в нижней палате парламента Индии Рахул Ганди раскритиковал индийско-американское торговое соглашение, о заключении которого заявил президент США Дональд Трамп. Об этом пишет Hindustan Time

"Нарендра Моди только что пренебрег нашей упорной работой над торговым соглашением, потому что он уступил. Он продал страну", - сказал Ганди.

Руководители оппозиционных партией критикуют соглашение Индии и США и требуют предоставить больше деталей по нему.

Отношения США и Индии ухудшились после того, как 27 августа 2025 года вступила в силу 25-процентная пошлина на индийские товары, введенная Трампом из-за закупок российской нефти. Таким образом, товары из Индии были обложены США пошлиной в 50% с учетом введенных ранее тарифов в 25%.

Трамп 2 февраля заявил, что достиг с Моди торгового соглашения, предусматривающего, в частности, снижение пошлин - с 25% до 18%.

Источник Hindustan Times в Белом доме накануне утверждал, что ранее введенные США дополнительные пошлины на индийские товары в 25% отменят, поскольку в рамках договоренностей Индия откажется от закупок нефти России. Однако, по сведениям издания, в заявлениях индийских властей не говорилось, будто они больше не будут покупать российскую нефть.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва на данный момент не слышала никаких заявлений от Индии о планах прекратить закупки нефти у России.