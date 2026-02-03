Поиск

Банк России пока не собирается еще раз повышать антициклическую надбавку

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Банк России пока не планирует дальше повышать антициклическую надбавку, заявил на пресс-конференции заместитель директора департамента финансовой стабильности Банка России Евгений Румянцев.

"Пока мы не рассматриваем возможность ее повышения с учетом того, что у нас действуют другие секторальные буферы. В частности, секторальный буфер был повышен по кредитованию крупных компаний с высокой долговой нагрузкой", - сказал он.

Он напомнил, что на прошлой неделе ЦБ решил сохранить антициклическую надбавку на действующем с 1 июля 2025 года уровне в 0,5%.

Тогда же регулятор принял решение повысить с 1 марта 2026 года с 40% до 100% надбавку к коэффициентам риска на прирост кредитных требований к крупным компаниям с повышенной долговой нагрузкой.

Антициклическая надбавка формируется в период ускоренного роста кредитования и распускается в случае кризиса. Использование этого инструмента направлено на повышение устойчивости банковского сектора к возможным шокам и ограничение их влияния на кредитование экономики.

Ранее на фоне продолжающегося роста корпоративного кредитования ЦБ принял решение ввести антициклическую надбавку на уровне 0,25% с 1 февраля 2025 года и повысить ее до 0,5% с 1 июля 2025 года. Регулятор оценивал, что это позволит банкам накопить буфер капитала в размере 800 млрд рублей.

Банк России исходит из того, что в долгосрочной перспективе значение антициклической надбавки должно составлять 1% от активов, взвешенных по риску.

Банк России Евгений Румянцев ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Waymo привлекла $16 млрд при оценке на уровне $126 млрд

 Waymo привлекла $16 млрд при оценке на уровне $126 млрд

AGR начнет выпуск в РФ автомобилей бренда Jeland в первой половине 2026 года

Новак сообщил о предложении нефтяников по корректировке демпфера

Ипотека в России в декабре выросла на 2,4%

 Ипотека в России в декабре выросла на 2,4%

"Газпром" 1 февраля поставил потребителям рекордный для этого месяца суточный объем газа

Новак заявил, что инфляция в РФ в 2026 году ожидается на уровне 4-4,5%

 Новак заявил, что инфляция в РФ в 2026 году ожидается на уровне 4-4,5%

В правительстве рост российской экономики в 2025 году оценивают в 1%

Нефть Brent подешевела до $65,91 за баррель

 Нефть Brent подешевела до $65,91 за баррель

В Госдуме пообещали устранить перегибы в банковских блокировках

Золото обогнало биткойн по волатильности за последние 30 сессий

 Золото обогнало биткойн по волатильности за последние 30 сессий
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8306 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 256 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 240 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });