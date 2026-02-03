Банк России пока не собирается еще раз повышать антициклическую надбавку

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Банк России пока не планирует дальше повышать антициклическую надбавку, заявил на пресс-конференции заместитель директора департамента финансовой стабильности Банка России Евгений Румянцев.

"Пока мы не рассматриваем возможность ее повышения с учетом того, что у нас действуют другие секторальные буферы. В частности, секторальный буфер был повышен по кредитованию крупных компаний с высокой долговой нагрузкой", - сказал он.

Он напомнил, что на прошлой неделе ЦБ решил сохранить антициклическую надбавку на действующем с 1 июля 2025 года уровне в 0,5%.

Тогда же регулятор принял решение повысить с 1 марта 2026 года с 40% до 100% надбавку к коэффициентам риска на прирост кредитных требований к крупным компаниям с повышенной долговой нагрузкой.

Антициклическая надбавка формируется в период ускоренного роста кредитования и распускается в случае кризиса. Использование этого инструмента направлено на повышение устойчивости банковского сектора к возможным шокам и ограничение их влияния на кредитование экономики.

Ранее на фоне продолжающегося роста корпоративного кредитования ЦБ принял решение ввести антициклическую надбавку на уровне 0,25% с 1 февраля 2025 года и повысить ее до 0,5% с 1 июля 2025 года. Регулятор оценивал, что это позволит банкам накопить буфер капитала в размере 800 млрд рублей.

Банк России исходит из того, что в долгосрочной перспективе значение антициклической надбавки должно составлять 1% от активов, взвешенных по риску.