ЦБ считает нецелесообразным повышать антициклическую надбавку в ближайшее время

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Повышать антициклическую надбавку к достаточности капитала банков в ближайшее время нецелесообразно, заявила журналистам директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

"На наш взгляд, пока в ближайшее время ее дальше повышать нецелесообразно, еще исходя из того, что у нас есть график восстановления прочих надбавок и с 1 января повышаются по плану другие надбавки", - сказала она в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

"Мы ежеквартально теперь рассматриваем системные решения по макропруденциальной политике: надбавки, лимиты. Каждый квартал будем как минимум смотреть на эту ситуацию, учитывать, в том числе и достаточность капитала банков, и динамику кредитования. Когда будет оптимальный момент, тогда объявим", - добавила она.