ЦБ сохранил антициклическую надбавку к нормативу достаточности капитала банков на уровне 0,5%

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Банк России не пересматривал значение национальной антициклической надбавки, действующей с 1 июля 2025 года – 0,5 п.п. к нормативам достаточности капитала банков, говорится в пресс-релизе регулятора о решениях по макропруденциальной политике.

ЦБ отмечает, что за счет капитализации прибыли показатель достаточности капитала банковского сектора РФ постепенно восстанавливается после выплаты дивидендов. На 1 января 2026 года достаточность капитала составила 13,3% по сравнению с 13,4% на 1 июля и 13% на 1 октября 2025 года.

По оценке Банка России, банковский сектор обладает достаточным запасом капитала для устойчивого финансирования экономики в текущем году и в последующие периоды с учетом уже принятых решений по макропруденциальным инструментам, а также с учетом планового повышения микропруденциальных надбавок к нормативам достаточности капитала.

В связи с этим значение национальной антициклической надбавки не пересматривалось, отмечает регулятор.

Антициклическая надбавка формируется в период ускоренного роста кредитования и распускается в случае кризиса. Использование этого инструмента направлено на повышение устойчивости банковского сектора к возможным шокам и ограничение их влияния на кредитование экономики.

На фоне продолжающегося роста корпоративного кредитования ЦБ принял решение ввести антициклическую надбавку на уровне 0,25% с 1 февраля 2025 года и повысить ее до 0,5% с 1 июля. Регулятор оценивал, что это позволит банкам накопить буфер капитала в размере 800 млрд рублей.

Банк России исходит из того, что в долгосрочной перспективе значение антициклической надбавки должно составлять 1% от активов, взвешенных по риску.