Стивен Миран предложил ФРС снизить ставку в 2026 году более чем на 100 б.п.

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Политика Федеральной резервной системы США остается слишком жесткой с учетом состояния американской экономики, процентную ставку следовало бы снизить более чем на 100 базисных пунктов в текущем году, сказал Fox Business Network член совета управляющих Федрезерва Стивен Миран.

"Я ожидаю снижения процентной ставки немногим более, чем на один процентный пункт в текущем году", - заявил он.

Базовая инфляция остается стабильной, а экономика демонстрирует сильный рост на фоне смягчения регуляторного давления, отметил он. В этих условиях ФРС вполне может снизить ставки, не опасаясь ускорения подъема цен.

"Когда я смотрю на базовую инфляцию, я не вижу особо сильного ценового давления в экономике, - сказал Миран. - Я не вижу сильного дисбаланса спроса и предложения, на который должна реагировать денежно-кредитная политика".

"Мы держим ставки слишком высокими в основном из-за особенностей того, как мы измеряем инфляцию, а не из-за реального ценового давления", - добавил он.

На январском заседании ЦБ, когда ключевая процентная ставка была оставлена в прежнем диапазоне 3,5-3,75%, Миран отклонился от мнения большинства, проголосовав за ее снижение на 25 б.п. В прошлом году, когда ФРС опускала процентную ставку, он неизменно голосовал в поддержку более существенного смягчения ДКП.

Срок полномочий Мирана в качестве члена совета управляющих ФРС истек с завершением января, однако он будет оставаться на этой позиции до тех пор, пока на нее не будет назначен другой человек.

США ФРС Федрезерв Стив Миран Стивен Миран
