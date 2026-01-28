Поиск

Глава ФРС заявил об устойчивом положении экономики США

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Экономика США входит в 2026 год "на твердых ногах", заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания.

Он отметил, что временное прекращение работы федеральных учреждений (шатдаун), вероятно, негативно сказалось на экономической активности в прошлом квартале. Однако последствия могут быть обращены вспять, поскольку возобновление работы стимулирует рост экономики.

Отвечая на вопрос журналистов относительно изменения стоимости доллара США, Пауэлл заявил, что контроль за валютой и обменными курсами лежит на министерстве финансов.

"Поэтому мне нечего вам сказать", - сказал он.

Также он отказался отвечать на вопросы о своих планах на будущее (срок службы Пауэлла на посту главы Федрезерва истекает в мае 2026 года), а также о каких-либо нападках на него со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

Пауэлл считает, что руководство ФРС находится в таком положении, в котором может позволить себе дождаться поступления свежих экономических данных прежде, чем предпринимать следующие шаги по изменению базовой ставки.

"Денежно-кредитная политика не имеет заранее установленного курса, и мы будем принимать решения на каждом заседании отдельно", - сказал Пауэлл относительно дальнейших изменений базовой ставки.

Риск заключается в еще одном затяжном шатдауне, что может задержать публикацию ключевых экономических данных. Если это произойдет, снижение процентной ставки на мартовском заседании будет затруднительным, отметил он.

Пауэллу задали вопрос, может ли возникнуть такая ситуация, при которой следующим шагом ФРС будет повышение ставки, а не ее снижение. Он отметил, что хотя не исключает никаких вариантов, но не думает, что "повышение ставки является базовым сценарием для кого-либо".

Федрезерв в среду сохранил процентную ставку в диапазоне 3,5-3,75% годовых. Это минимальный уровень с 2022 года. Практически все аналитики и экономисты также не прогнозировали изменения.

Американский ЦБ в 2025 году понижал стоимость заимствований трижды - в совокупности на 75 базисных пунктов.

"Мы видели ослабление рынка труда. И мы приняли меры", - заявил на этот счет Пауэлл.

