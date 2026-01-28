ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 3,5-3,75%

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 3,5-3,75% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) по итогам заседания, завершившегося в среду.

Решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

При этом двое из двенадцати участников заседания - члены совета управляющих ФРС Стивен Миран и Кристофер Уоллер - высказались в пользу снижения ставки на 25 базисных пунктов.

"Имеющиеся индикаторы указывают на то, что экономическая активность продолжает увеличиваться уверенными темпами, - говорится в заявлении FOMC. - Рост числа рабочих мест остается слабым, а уровень безработицы демонстрирует некоторые признаки стабилизации. Инфляция остается несколько повышенной".

FOMC стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Неопределенность в отношении экономических прогнозов остается повышенной.

"В поддержку своих целей комитет принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным кредитным средствам на уровне 3,5-3,75% годовых", - сообщается в документе.

При рассмотрении времени и масштабов дальнейших корректировок целевого диапазона ставки FOMC будет тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся прогнозы и баланс рисков.

"Мы твердо привержены тому, чтобы обеспечить максимальную занятость и вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%", - говорится в заявлении ФРС.

Определяя надлежащий курс денежно-кредитной политики, FOMC продолжит отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз.

"Комитет готов скорректировать подход к денежно-кредитной политике при необходимости, если возникнут риски, способные помешать достижению поставленных целей. FOMC будет принимать во внимание широкий круг информации, включая данные об условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также о ситуации на финансовых рынках и международных событиях", - сообщается в коммюнике.

Фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 к 22:17 МСК демонстрируют очень слабое снижение, Nasdaq Composite незначительно повышается. Ситуация до публикации итогов заседания ФРС была практически такой же.

Курс евро составляет $1,1912 по сравнению с $1,2042 на закрытие предыдущих торгов. Рост доллара незначительно усилился после выхода решения о ставке.