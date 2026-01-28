Поиск

ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 3,5-3,75%

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 3,5-3,75% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) по итогам заседания, завершившегося в среду.

Решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

При этом двое из двенадцати участников заседания - члены совета управляющих ФРС Стивен Миран и Кристофер Уоллер - высказались в пользу снижения ставки на 25 базисных пунктов.

"Имеющиеся индикаторы указывают на то, что экономическая активность продолжает увеличиваться уверенными темпами, - говорится в заявлении FOMC. - Рост числа рабочих мест остается слабым, а уровень безработицы демонстрирует некоторые признаки стабилизации. Инфляция остается несколько повышенной".

FOMC стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Неопределенность в отношении экономических прогнозов остается повышенной.

"В поддержку своих целей комитет принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным кредитным средствам на уровне 3,5-3,75% годовых", - сообщается в документе.

При рассмотрении времени и масштабов дальнейших корректировок целевого диапазона ставки FOMC будет тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся прогнозы и баланс рисков.

"Мы твердо привержены тому, чтобы обеспечить максимальную занятость и вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%", - говорится в заявлении ФРС.

Определяя надлежащий курс денежно-кредитной политики, FOMC продолжит отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз.

"Комитет готов скорректировать подход к денежно-кредитной политике при необходимости, если возникнут риски, способные помешать достижению поставленных целей. FOMC будет принимать во внимание широкий круг информации, включая данные об условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также о ситуации на финансовых рынках и международных событиях", - сообщается в коммюнике.

Фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 к 22:17 МСК демонстрируют очень слабое снижение, Nasdaq Composite незначительно повышается. Ситуация до публикации итогов заседания ФРС была практически такой же.

Курс евро составляет $1,1912 по сравнению с $1,2042 на закрытие предыдущих торгов. Рост доллара незначительно усилился после выхода решения о ставке.

ФРС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 3,5-3,75%

Рубио констатировал, что в украинском урегулировании территориальный вопрос пока не решен

 Рубио констатировал, что в украинском урегулировании территориальный вопрос пока не решен

Глава Минфина США разочарован из-за торгового соглашения между ЕС и Индией

Что произошло за день: среда, 28 января

Рубио объяснил вывоз Мадуро из Венесуэлы

Рубио не верит в способность Европы дать работоспособные гарантии безопасности Украине

В США запасы нефти за неделю снизились на 2,3 млн баррелей

Президент Сирии аш-Шараа прибыл в Россию

 Президент Сирии аш-Шараа прибыл в Россию

Kia потеряла $2,3 млрд на американских пошлинах в 2025 году

В США из-за снежной бури погиб 51 человек

 В США из-за снежной бури погиб 51 человек
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8265 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 130 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 63 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });