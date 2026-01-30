Поиск

Трамп пообещал объявить нового председателя ФРС в пятницу утром

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен в пятницу утром объявить имя нового председателя Федеральной резервной системы (ФРС), передает агентство AP.

"Завтра утром я объявлю имя председателя ФРС. Это будет человек, пользующийся большим уважением, известный в финансовом мире. Я думаю, это будет очень хороший выбор", – сказал Трамп журналистам в четверг вечером перед показом документального фильма о первой леди.

В миреГлава ФРС Пауэлл заявил, что Минюст США угрожает ему уголовным обвинениемЧитать подробнее

Срок полномочий действующего главы ФРС Джерома Пауэлла завершается в мае. В течение последнего года Трамп неоднократно критиковал его за недостаточно резкое снижение базовой процентной ставки, настаивая на более агрессивных мерах для ускорения экономического роста. Пауэлл, напротив, занимал осторожную позицию на фоне тарифной политики администрации и высокой инфляции.

Поиски кандидата возглавлял министр финансов Скотт Бессент. Среди финалистов назывались бывший член совета управляющих ФРС Кевин Уорш, действующий член совета Кристофер Уоллер, руководитель BlackRock Рик Ридер и глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.

16 декабря в интервью Fox Business Бессент сообщил, что президент США может назвать имя кандидата на пост главы ФРС уже в начале января. По его словам, оставалось провести еще одно или два собеседования.

Позже Трамп заявил, что назначит новым главой ФРС человека, выступающего за снижение ключевой ставки.

В начале января Пауэлл сообщил, что Министерство юстиции готовится предъявить ему уголовные обвинения. Он назвал это попыткой администрации президента установить контроль над ФРС и ее решениями по процентным ставкам.

Джером Пауэлл Дональд Трамп США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп заявил, что планирует продолжить переговоры с Ираном

 Трамп заявил, что планирует продолжить переговоры с Ираном

Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы

Минфин США разрешил операции с нефтью из Венесуэлы для американских юрлиц

 Минфин США разрешил операции с нефтью из Венесуэлы для американских юрлиц

Трамп объявил о снятии блокады воздушного пространства Венесуэлы

Трамп сказал, что попросил Путина отказаться от ударов по Киеву на неделю

 Трамп сказал, что попросил Путина отказаться от ударов по Киеву на неделю

Каллас заявила, что в ЕС обсуждают идею о запрете на въезд участникам СВО

 Каллас заявила, что в ЕС обсуждают идею о запрете на въезд участникам СВО

ЕС ввел санкции в отношении российских журналистов и деятелей культуры

 ЕС ввел санкции в отношении российских журналистов и деятелей культуры

OpenAI ведет переговоры о привлечении около $40 млрд от Nvidia, Microsoft и Amazon

 OpenAI ведет переговоры о привлечении около $40 млрд от Nvidia, Microsoft и Amazon

"Росатом" предложил ОАЭ проекты строительства АЭС большой и малой мощности
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8272 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 65 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 460 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });