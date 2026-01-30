Трамп пообещал объявить нового председателя ФРС в пятницу утром

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен в пятницу утром объявить имя нового председателя Федеральной резервной системы (ФРС), передает агентство AP.

"Завтра утром я объявлю имя председателя ФРС. Это будет человек, пользующийся большим уважением, известный в финансовом мире. Я думаю, это будет очень хороший выбор", – сказал Трамп журналистам в четверг вечером перед показом документального фильма о первой леди.

Срок полномочий действующего главы ФРС Джерома Пауэлла завершается в мае. В течение последнего года Трамп неоднократно критиковал его за недостаточно резкое снижение базовой процентной ставки, настаивая на более агрессивных мерах для ускорения экономического роста. Пауэлл, напротив, занимал осторожную позицию на фоне тарифной политики администрации и высокой инфляции.

Поиски кандидата возглавлял министр финансов Скотт Бессент. Среди финалистов назывались бывший член совета управляющих ФРС Кевин Уорш, действующий член совета Кристофер Уоллер, руководитель BlackRock Рик Ридер и глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.

16 декабря в интервью Fox Business Бессент сообщил, что президент США может назвать имя кандидата на пост главы ФРС уже в начале января. По его словам, оставалось провести еще одно или два собеседования.

Позже Трамп заявил, что назначит новым главой ФРС человека, выступающего за снижение ключевой ставки.

В начале января Пауэлл сообщил, что Министерство юстиции готовится предъявить ему уголовные обвинения. Он назвал это попыткой администрации президента установить контроль над ФРС и ее решениями по процентным ставкам.