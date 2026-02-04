Поиск

Оборот "Софтлайна" в 2025 году вырос на 9% до 131,8 млрд рублей

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Оборот ПАО "Софтлайн" в 2025 году, по предварительным данным, составил 131,8 млрд рублей, увеличившись на 9% по сравнению с 2024 годом, сообщила компания.

Валовая прибыль увеличилась на 26% - до 46,6 млрд рублей. Рентабельность холдинга по этому показателю выросла до 35,4% (+4,8 п.п.).

Показатель скорр. EBITDA вырос на 13% - до 8 млрд рублей. При этом компания подтверждает, что отношение скорректированного чистого долга к скорр. EBITDA группы на 31 декабря 2025 года ожидается на уровне не более 2х.

"2025 год стал для нас этапом качественного преобразования, в рамках которого приоритет был отдан прибыльному росту. В условиях высокой ставки и рыночной волатильности мы сделали осознанный выбор в пользу монетизации услуг, проектов, компетенций и повышения рентабельности. Ключевым результатом стал рост валовой прибыли на 26%, в том числе - благодаря увеличению доли высокомаржинальных собственных продуктов. Прогноз по этому показателю выполнен", - прокомментировал "Интерфаксу" финансовый директор "Софтлайна" Артем Тараканов.

В полном объеме основные финансовые показатели за IV квартал и 2025 год "Софтлайн" представит 19 февраля. В этот же день состоится конференц-звонок для инвесторов с топ-менеджментом группы.

ПАО "Софтлайн" - инвестиционно-технологический холдинг, состоящий из нескольких кластеров: искусственный интеллект и разработка заказного и тиражного ПО; производство высокотехнологичного оборудования, включая компьютерные системы и лазерные технологии; разработка решений в области информационной безопасности; реализация комплексных ИТ-проектов.

Уставный капитал составляет 600 тысяч рублей, он разделен на 400 002 000 обыкновенных акций номиналом 0,0015 рубля. Бумаги компании торгуются на "Мосбирже". Крупнейшему акционеру - ООО "Аталайя" - принадлежит 44,19% акций "Софтлайна". Подконтрольным "Софтлайну" компаниям принадлежит 2,39%, членам органов управления компании - 1,6%, институциональным инвесторам - 28,78%, прочим акционерам - 23,04%.

Софтлайн Артем Тараканов ООО "Аталайя"
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ВТБ сообщил о выдаче банками рекордного для января объема ипотечных кредитов

 ВТБ сообщил о выдаче банками рекордного для января объема ипотечных кредитов

Продажи легковых Lada в России в январе упали на 28,7%

Президент РФ ожидает, что влияние повышения НДС на рост цен будет краткосрочным

 Президент РФ ожидает, что влияние повышения НДС на рост цен будет краткосрочным

Вторичные эффекты от январской инфляции потребуют от Банка России осторожности со ставкой

Банк России отметил рост экономической активности в IV квартале

Waymo привлекла $16 млрд при оценке на уровне $126 млрд

 Waymo привлекла $16 млрд при оценке на уровне $126 млрд
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8314 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 259 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 240 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });