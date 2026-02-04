Оборот "Софтлайна" в 2025 году вырос на 9% до 131,8 млрд рублей

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Оборот ПАО "Софтлайн" в 2025 году, по предварительным данным, составил 131,8 млрд рублей, увеличившись на 9% по сравнению с 2024 годом, сообщила компания.

Валовая прибыль увеличилась на 26% - до 46,6 млрд рублей. Рентабельность холдинга по этому показателю выросла до 35,4% (+4,8 п.п.).

Показатель скорр. EBITDA вырос на 13% - до 8 млрд рублей. При этом компания подтверждает, что отношение скорректированного чистого долга к скорр. EBITDA группы на 31 декабря 2025 года ожидается на уровне не более 2х.

"2025 год стал для нас этапом качественного преобразования, в рамках которого приоритет был отдан прибыльному росту. В условиях высокой ставки и рыночной волатильности мы сделали осознанный выбор в пользу монетизации услуг, проектов, компетенций и повышения рентабельности. Ключевым результатом стал рост валовой прибыли на 26%, в том числе - благодаря увеличению доли высокомаржинальных собственных продуктов. Прогноз по этому показателю выполнен", - прокомментировал "Интерфаксу" финансовый директор "Софтлайна" Артем Тараканов.

В полном объеме основные финансовые показатели за IV квартал и 2025 год "Софтлайн" представит 19 февраля. В этот же день состоится конференц-звонок для инвесторов с топ-менеджментом группы.

ПАО "Софтлайн" - инвестиционно-технологический холдинг, состоящий из нескольких кластеров: искусственный интеллект и разработка заказного и тиражного ПО; производство высокотехнологичного оборудования, включая компьютерные системы и лазерные технологии; разработка решений в области информационной безопасности; реализация комплексных ИТ-проектов.

Уставный капитал составляет 600 тысяч рублей, он разделен на 400 002 000 обыкновенных акций номиналом 0,0015 рубля. Бумаги компании торгуются на "Мосбирже". Крупнейшему акционеру - ООО "Аталайя" - принадлежит 44,19% акций "Софтлайна". Подконтрольным "Софтлайну" компаниям принадлежит 2,39%, членам органов управления компании - 1,6%, институциональным инвесторам - 28,78%, прочим акционерам - 23,04%.