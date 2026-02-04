Сбер в течение пары недель подаст ходатайство в ЦБ о выделении заблокированных активов

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк в ближайшее время подаст ходатайство в Банк России о переводе заблокированных активов и обязательств на отдельное юрлицо, сообщил в интервью "Интерфаксу" зампред правления, финансовый директор Тарас Скворцов.

"Мы сейчас готовим ходатайство, это вопрос недели-двух. В конце года приняли решение добавить еще один актив", - сказал он.

По его словам, этот актив небольшой, несущественный с точки зрения деятельности банка. "Сейчас еще доуточняем, документы собираем. В течение пары недель должны направить наше ходатайство в ЦБ и в первом полугодии хотим этот процесс завершить", - отметил финдиректор.

Набсовет Сбербанка в декабре согласовал подачу ходатайства в ЦБ для перевода заблокированных активов на отдельное юрлицо. Сумма будет небольшой, отметил тогда банк.

Закон №292-ФЗ разрешает банкам до конца 2026 года создать специальное юрлицо и перевести на его баланс замороженные из-за санкций активы и пассивы. В декабре прошлого года ЦБ ужесточил подходы к работе с заблокированными активами, а уже через полгода внес изменения, смягчающие порядок согласования перечня имущества и обязательств для передачи на баланс SPV. Изменение позиции регулятора позволило Сбербанку начать готовиться к выделению заблокированных активов и пассивов.