Набсовет Сбера согласовал подачу в ЦБ ходатайства о переводе заблокированных активов на отдельное юрлицо

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Набсовет Сбербанка в минувшую среду рассматривал вопрос о переводе заблокированных активов и обязательств на отдельное юрлицо, сообщил в пятницу "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

На ленте раскрытия банк опубликовал только информацию о проведении 24 декабря заседания набсовета. Повестка не раскрывалась в связи с временно предоставленным банкам правом не публиковать определенный перечень сведений. Собеседник агентства уточнил, что на заседании рассматривался вопрос о выделении заблокированных активов по 292-ФЗ.

Пресс-служба Сбербанка подтвердила эту информацию.

"Набсовет Сбера согласовал подачу ходатайства в ЦБ для выделения заблокированных активов на отдельное юридическое лицо. Называть сумму преждевременно, так как это зависит от последующих решений набсовета и ЦБ. При этом сумма выделенных активов будет небольшой, так как мы в течение года плотно работали с заблокированными активами", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе.

Сбербанк рассчитывает завершить процесс перевода заблокированных активов и обязательств на отдельное юрлицо в первом полугодии 2026 года, сообщил в ноябре "Интерфаксу" зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов. "Мы сейчас как раз находимся в стадии вынесения вопроса на набсовет. До конца года, я думаю, на набсовет мы это вынесем, и набсовет примет решение", - сказал он.

После этого, в конце 2025 года или начале 2026 года Сбербанк собирался направить соответствующее ходатайство в ЦБ, "чтобы в первом полугодии 2026 года сделку завершить", отметил тогда Скворцов. По его словам, объем выделяемых заблокированных активов будет небольшим, это не окажет влияния на финансовые результаты банка.

Закон №292-ФЗ разрешает банкам до конца 2026 года создать специальное юрлицо и перевести на его баланс замороженные из-за санкций активы и пассивы. В декабре прошлого года Банк России ужесточил подходы к работе банков с заблокированными активами, а уже через полгода внес изменения, смягчающие порядок согласования перечня имущества и обязательств для передачи на баланс SPV. Изменение позиции регулятора позволило Сберу начать готовиться к выделению заблокированных активов и пассивов.