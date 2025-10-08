Поиск

Сбер подготовил список заблокированных активов для перевода на отдельное юрлицо

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк подготовил список заблокированных активов для перевода на отдельное юрлицо, готовит ходатайство в ЦБ, заявил "Интерфаксу" зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов в кулуарах "Финополиса".

"Пока не подали (ходатайство в ЦБ - ИФ), сделаем это до конца 2025 года. Мы принимали внутренние решения о том, какие активы передавать, потому что список довольно широкий и разнородный. У нас есть параллельные процессы по отдельным активам, где мы и без выделения пытаемся добиться максимального возврата. Сейчас как раз список финализировали, находимся на стадии подготовки ходатайства. Для того, чтобы его подать, нам нужно получить решение набсовета", - заявил Скворцов.

О том, что Сбербанк перезапустил процесс перевода заблокированных активов и обязательств на фоне смягчения позиции регулятора, Скворцов сообщил "Интерфаксу" в начале июля. "Для нас это снова открывает возможность обращения в ЦБ за согласованием на передачу активов и обязательств на отдельную компанию. Мы заново перезапустили процесс, сейчас прорабатываем детали", - сказал он тогда.

Закон №292-ФЗ разрешает банкам до конца 2026 года создать специальное юрлицо и перевести на его баланс замороженные из-за санкций активы и пассивы. При этом в декабре прошлого года Банк России ужесточил подходы к работе банков с заблокированными активами. Это сделало инструмент перевода заблокированных активов на отдельную компанию для Сбербанка незначимым и недоступным, отмечал Скворцов в апреле 2025 года.

В начале июня этого года совет директоров Банка России внес изменения в порядок согласования перечня имущества и обязательств для передачи на баланс SPV, разрешив выделять просроченные обязательства для их дальнейшего неттинга за счет невозмещаемых заблокированных активов.

О пересмотре планов по работе с заблокированным активами на фоне смягчения позиции ЦБ уже заявил ВТБ. Последнее решение регулятора позволит ВТБ провести во втором полугодии еще одно выделение заблокированных активов и пассивов на 80 млрд рублей, заявил "Интерфаксу" в июне первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

Банк России Сбербанк Тарас Скворцов ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

JPMorgan ждет роста мирового спроса на доллары США на $1,4 трлн из-за стейблкойнов

JPMorgan ждет роста мирового спроса на доллары США на $1,4 трлн из-за стейблкойнов

"СПБ биржа" технически готова запустить торги криптовалютой

"СПБ биржа" технически готова запустить торги криптовалютой

Золото продолжает дорожать, превысило $4060 за унцию

Суд прекратил дело о банкротстве бывшего кондитера Андрея Коркунова

Новак заявил, что российским НПЗ уже удалось нарастить выпуск топлива

Новак заявил, что российским НПЗ уже удалось нарастить выпуск топлива

Расходы американцев на Хэллоуин в 2025 году достигнут рекордных $13,1 млрд

Расходы американцев на Хэллоуин в 2025 году достигнут рекордных $13,1 млрд

Глава ЕК заявила, что от 65% от каждого нового оборонного проекта нужно инвестировать в ЕС

BMW ухудшил прогнозы на 2025 год из-за слабого спроса в Китае

BMW ухудшил прогнозы на 2025 год из-за слабого спроса в Китае

СД девелопера "ПИК" рассматривает консолидацию акций и отмену дивполитики

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7321 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20253 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2421 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });