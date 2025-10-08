Сбер подготовил список заблокированных активов для перевода на отдельное юрлицо

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк подготовил список заблокированных активов для перевода на отдельное юрлицо, готовит ходатайство в ЦБ, заявил "Интерфаксу" зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов в кулуарах "Финополиса".

"Пока не подали (ходатайство в ЦБ - ИФ), сделаем это до конца 2025 года. Мы принимали внутренние решения о том, какие активы передавать, потому что список довольно широкий и разнородный. У нас есть параллельные процессы по отдельным активам, где мы и без выделения пытаемся добиться максимального возврата. Сейчас как раз список финализировали, находимся на стадии подготовки ходатайства. Для того, чтобы его подать, нам нужно получить решение набсовета", - заявил Скворцов.

О том, что Сбербанк перезапустил процесс перевода заблокированных активов и обязательств на фоне смягчения позиции регулятора, Скворцов сообщил "Интерфаксу" в начале июля. "Для нас это снова открывает возможность обращения в ЦБ за согласованием на передачу активов и обязательств на отдельную компанию. Мы заново перезапустили процесс, сейчас прорабатываем детали", - сказал он тогда.

Закон №292-ФЗ разрешает банкам до конца 2026 года создать специальное юрлицо и перевести на его баланс замороженные из-за санкций активы и пассивы. При этом в декабре прошлого года Банк России ужесточил подходы к работе банков с заблокированными активами. Это сделало инструмент перевода заблокированных активов на отдельную компанию для Сбербанка незначимым и недоступным, отмечал Скворцов в апреле 2025 года.

В начале июня этого года совет директоров Банка России внес изменения в порядок согласования перечня имущества и обязательств для передачи на баланс SPV, разрешив выделять просроченные обязательства для их дальнейшего неттинга за счет невозмещаемых заблокированных активов.

О пересмотре планов по работе с заблокированным активами на фоне смягчения позиции ЦБ уже заявил ВТБ. Последнее решение регулятора позволит ВТБ провести во втором полугодии еще одно выделение заблокированных активов и пассивов на 80 млрд рублей, заявил "Интерфаксу" в июне первый зампред банка Дмитрий Пьянов.