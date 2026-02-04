ОАК рассчитывает в I квартале подписать контракт с "Аэрофлотом" на 90 МС-21

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "ОАК" рассчитывает в I квартале 2026 года подписать твердый контракт с "Аэрофлотом" на 90 самолетов МС-21, заявил журналистам на форуме НАИС-2026 глава компании Вадим Бадеха.

"Обсуждается вторая партия самолетов - это контракт на 90 машин. Все технические вопросы уже решены, и, думаем, в первом квартале, край - в апреле возможности подписания есть", - сказал он, добавив, что финансовая основа сделки обсуждается.

"Сегодня основной вопрос, который обсуждается - это финансовая основа. Мы все технические, экономические параметры согласовали, и ключевая сейчас задача -определить источник фондирования этих сделок. С учетом того, что сегодня ставка высокая, и привлекаться с рынка на лизинговые схемы практически невозможно, чтобы экономика не пострадала, обсуждается сегодня либо ФНБ, либо иные варианты льготного фондирования", - сказал Бадеха.