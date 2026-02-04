Поиск

ОАК рассчитывает в I квартале подписать контракт с "Аэрофлотом" на 90 МС-21

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "ОАК" рассчитывает в I квартале 2026 года подписать твердый контракт с "Аэрофлотом" на 90 самолетов МС-21, заявил журналистам на форуме НАИС-2026 глава компании Вадим Бадеха.

"Обсуждается вторая партия самолетов - это контракт на 90 машин. Все технические вопросы уже решены, и, думаем, в первом квартале, край - в апреле возможности подписания есть", - сказал он, добавив, что финансовая основа сделки обсуждается.

"Сегодня основной вопрос, который обсуждается - это финансовая основа. Мы все технические, экономические параметры согласовали, и ключевая сейчас задача -определить источник фондирования этих сделок. С учетом того, что сегодня ставка высокая, и привлекаться с рынка на лизинговые схемы практически невозможно, чтобы экономика не пострадала, обсуждается сегодня либо ФНБ, либо иные варианты льготного фондирования", - сказал Бадеха.

Аэрофлот МС-21 ОАК ФНБ Вадим Бадеха
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суточное потребление газа в РФ второй день подряд обновляет максимум для февраля

Производство самолетов SJ-100 в Индии может начаться через три года

 Производство самолетов SJ-100 в Индии может начаться через три года

В Сбербанке назвали непростой ситуацию с обслуживанием долга в ряде отраслей

Менеджмент Сбера будет рекомендовать направить на выплату дивидендов за 2025 г. 50% прибыли

 Менеджмент Сбера будет рекомендовать направить на выплату дивидендов за 2025 г. 50% прибыли

Объем закупок госкомпаний РФ у самозанятых в 2025 г. вырос в четыре раза

ВТБ сообщил о выдаче банками рекордного для января объема ипотечных кредитов

 ВТБ сообщил о выдаче банками рекордного для января объема ипотечных кредитов

Продажи легковых Lada в России в январе упали на 28,7%

Президент РФ ожидает, что влияние повышения НДС на рост цен будет краткосрочным

 Президент РФ ожидает, что влияние повышения НДС на рост цен будет краткосрочным

Вторичные эффекты от январской инфляции потребуют от Банка России осторожности со ставкой

Банк России отметил рост экономической активности в IV квартале
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8315 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 259 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 240 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });