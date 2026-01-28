Российский турбизнес обеспокоен ростом налоговой нагрузки

РСТ предложил ограничить ставку туристического налога

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Турбизнес обеспокоен ростом налоговой нагрузки, в том числе за счет ставки турналога, кроме того, на фоне крепкого рубля выездной туризм становится более привлекательным, чем внутренний, сообщили представители туротрасли.

"Со стороны бизнеса мы слышим серьезные опасения за 2026 год, в том числе из-за роста турналога. С точки зрения платежеспособного спроса мы в лучшем случае вышли на плато. При этом все отмечают рост фонда оплаты труда, рост трат на закупки, инфляция. Безусловно, есть рост налоговой нагрузки. Введение НДС на УСН также достаточно болезненно, так как в гостиничной индустрии много небольших отелей, плюс растет нагрузка за счет турналога. Бизнес начинает испытывать определенные сложности, потому что существующая невысокая рентабельность сводится к нулю. У некоторых ситуация более печальная", - рассказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов.

По его словам, в сложившейся ситуации очень важен дифференцированный подход.

"Если в отдельных регионах, где пребывание длительное и стоимость путевки высокая, турналог не сильно заметен, то для большинства предприятий это ощутимо. В прошлом году турналог составлял 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в сутки. А у нас огромное количество отелей, которые работают в сегментах, где стоимость номера составляет 3-5 тысячи. И там 100 рублей - это уже не 1%", - подчеркнул Прасов.

С ним согласился президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский, который отметил, что уровень рентабельности среднего отеля в России - 20%. В эту долю надо вместить все растущие расходы - рост зарплат, коммунальные платежи, продукты, ремонт номерного фонда и его реновацию, платежи по кредитам и так далее.

"Теперь о турналоге, который в прошлом году был 1%, а в этом году уже 2%. Далеко не всегда бизнес может себе позволить управлять ценой в зависимости от изменения себестоимости. И на цену в первую очередь влияет соотношение спроса и предложения. В прошлом году рост цен на гостиничные услуги составил всего 5%. Это, по большому счету, ниже инфляции и точно не учитывает тот 1% турналога, который был уже в прошлом году. То есть бизнес уже вынужден был взять этот процент туристического налога к себе на расходы", - подчеркнул президент РСТ.

Поэтому в РСТ предлагают ограничить ставку 2% туристического налога для средств размещения, работающих в категории 5 звезд, а для всех иных категорий средств размещения ограничить ставку до 1%. При этом минимальная ставка (100 рублей) должна быть отменена. Кроме того, предлагается отдельно разработать механизм взимания турналога в санаториях.

Также Уманский обратил внимание на снижение спроса на внутренний туризм из-за роста цен. При этом выездной туризм показывает уверенный рост.

"Мы понимаем, что, по большому счету, конкурируем за одну и ту же аудиторию, и создание продуктов, которые бы конкурировали с зарубежными, и привлекательные цены - это, конечно, наша общая задача. Но против нас сегодня работает целый ряд факторов: крепкий рубль, ключевая ставка для бизнеса, инфляция, рост цен на практически все услуги поставщиков для турбизнеса из-за НДС. Это все влияет на наши операционные показатели и отражается на ценах для потребителя", - заключил эксперт.