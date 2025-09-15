ЦБ отметил, что динамика финпотоков в августе говорит о продолжении замедления экономической активности

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Динамика финансовых потоков в августе говорит о продолжении замедления экономической активности в РФ, говорится в комментарии Банка России.

"Почти во всех укрупненных группах отраслей объем платежей в августе сохранялся ниже среднего уровня II квартала. Это косвенно подтверждает вывод о продолжающемся замедлении экономической активности", - отмечает ЦБ.

Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, в августе немного вырос относительно июля, но остался на 6,4% ниже среднего уровня II квартала 2025 года. Без учета добычи, нефтепродуктов и государственного управления поступления уменьшились на 6,1%.

ЦБ отмечает, что в отраслях государственного спроса входящие платежи несколько увеличились, что указывает на сохранение активного госфинансирования в августе.

Объем поступлений в отраслях потребительского спроса в августе снизился на 5,8% по отношению к II кварталу, в отраслях инвестиционного спроса - на 9,6%, в отраслях промежуточного спроса - на 7,4%, отраслях внешнего спроса - на 9%.