Поиск

ЦБ отметил, что динамика финпотоков в августе говорит о продолжении замедления экономической активности

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Динамика финансовых потоков в августе говорит о продолжении замедления экономической активности в РФ, говорится в комментарии Банка России.

"Почти во всех укрупненных группах отраслей объем платежей в августе сохранялся ниже среднего уровня II квартала. Это косвенно подтверждает вывод о продолжающемся замедлении экономической активности", - отмечает ЦБ.

Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, в августе немного вырос относительно июля, но остался на 6,4% ниже среднего уровня II квартала 2025 года. Без учета добычи, нефтепродуктов и государственного управления поступления уменьшились на 6,1%.

ЦБ отмечает, что в отраслях государственного спроса входящие платежи несколько увеличились, что указывает на сохранение активного госфинансирования в августе.

Объем поступлений в отраслях потребительского спроса в августе снизился на 5,8% по отношению к II кварталу, в отраслях инвестиционного спроса - на 9,6%, в отраслях промежуточного спроса - на 7,4%, отраслях внешнего спроса - на 9%.

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Доля токсичных валют при оплате экспорта и импорта РФ в июле упала до рекордно низкого уровня

Доля токсичных валют при оплате экспорта и импорта РФ в июле упала до рекордно низкого уровня

Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-июле снизился на 40%

В Еврокомиссии заявили о продвижении к полному отказу от нефти и газа из России

В Еврокомиссии заявили о продвижении к полному отказу от нефти и газа из России

Минфин согласен поднять индикатор отклонения в топливном демпфере сразу на 10 п.п.,

Минфин согласен поднять индикатор отклонения в топливном демпфере сразу на 10 п.п.,

Илон Маск купил более 2 млн акций Tesla

Илон Маск купил более 2 млн акций Tesla

Суд начнет рассмотрение иска об изъятии активов Бикова и Боброва 22 сентября

Акционеры "Яндекса" утвердили дивиденды по итогам I полугодия в 80 рублей на акцию

Акционеры "Яндекса" утвердили дивиденды по итогам I полугодия в 80 рублей на акцию

Авиабилеты в Китай подорожали на 15-20% в связи с ростом спроса

Генпрокуратура рассказала о неформальных связях бенефициаров СТС с Чубайсом

На восстановление Курской, Белгородской и Брянской областей предусмотрено 80 млрд рублей

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2392 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7166 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });