Рост экономической активности в РФ в конце 2025 года был выше темпов середины года

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Экономическая активность в России в конце 2025 года продолжала расти более высокими темпами, чем в середине года, говорится в комментарии ЦБ РФ.

Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, в декабре был на 4,0% выше среднего уровня III квартала. Рост финансовых потоков зафиксирован во всех укрупненных группах отраслей, отмечает ЦБ.

В целом за IV квартал объем платежей вырос на 2,6% квартал к кварталу после снижения на 7,3% к/к в III квартале.

Без учета добычи, нефтепродуктов и государственного управления поступления в декабре увеличились на 4,4% (в IV квартале +2,7% к/к после снижения на 7,0% к/к в III квартале).