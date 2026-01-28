Кассация поддержала переход основных активов "Главпродукта" в доход государства

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа в среду оставил в силе решение судов нижестоящих инстанций, удовлетворивших иск Генпрокуратуры России к американской Universal Beverage Company, которой принадлежал "Главпродукт", и ее акционеру Леониду Смирнову об обращении в доход государства основных активов холдинга.

"Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения", - говорится в информации, опубликованной на сайте суда.

Иск Генпрокуратуры был подан в начале марта 2025 года. В мае его рассмотрение было переведено в закрытый режим.

Как сообщалось в материалах суда, исковое заявление направлено на "защиту публичных интересов в сфере обеспечения экономического суверенитета страны, признании недействительными (ничтожными) сделок, взыскании в пользу Российской Федерации денежных средств".

По данным газеты "Ведомости", Генпрокуратура требовала изъять в доход государства ключевые компании группы и обвиняла Смирнова в выводе почти 1,4 млрд рублей на счета в американский банк JPMorgan Chase. Временные ограничения, призванные блокировать отток капитала, были проигнорированы.

11 июля 2025 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры. Девятый арбитражный апелляционный суд в начале октября оставил решение в силе.

Не согласившись с этим, иностранная компания подала кассационную жалобу, которая в среду была отклонена.

В начале августа 2025 года со ссылкой на ЕГРЮЛ сообщалось, что холдинг "Главпродукт", который по решению суда передан государству, перешел под управление основного юридического лица - ООО "Промсельхозинвест". Собственником "Промсельхозинвеста" с конца июля 2025 года является государство.

"Главпродукт" был основан в 1999 году. Свою долю на российском рынке мясной консервации группа оценивает в около 10%, молочной - около 7%, рыбной - до 3%.

В октябре 2024 года активы холдинга по указу президента были переданы во временное управление Росимущества.