"КАМАЗ" в 2025 году увеличил чистый убыток по РСБУ в 15,7 раза до 37 млрд руб.

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Чистый убыток ПАО "КАМАЗ" по РСБУ за 2025 год вырос в 15,7 раза, до 37 млрд руб., сообщила компания в бухгалтерской отчетности.

Процентные расходы "КАМАЗа" за прошлый год составили 35,6 млрд руб. против 21,4 млрд руб. в позапрошлом году.

Выручка группы в отчетном периоде снизилась на 2,5% до 315,2 млрд руб., из которых на внутренний российский рынок пришлось 294,6 млрд руб. (-2,4%), на внешние – 20,6 млрд руб. (-5%). Кроме того, за прошлый год компания отразила 864,9 млн руб. прочих поступлений против 117,8 млн руб. в 2024 году. Общая себестоимость продаж группы за год выросла на 5,3% до 315,3 млрд руб.

Валовая прибыль упала в 31,9 раза до 757,1 млн руб. с 24,2 млрд руб. в 2024 году. Убыток от продаж составил 22,9 млрд руб. против 909,4 млн руб. прибыли от продаж в позапрошлом году.

Показатель процентов к уплате за год подскочил на 66,2% до 35,6 млрд руб. Прочие доходы упали на 44% до 11,6 млрд руб. Прочие расходы снизились на 16,3% до 10,4 млрд руб.

Краткосрочные обязательства "КАМАЗа" за год выросли на 5,7% до 245,3 млрд руб., в том числе показатель краткосрочных заемных средств подскочил на треть до 116,7 млрд руб., кредиторская задолженность уменьшилась на 12,7% до 115,3 млрд руб. Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода составляли 174,4 млрд руб. (+5,2%), в том числе долгосрочные заемные средства – 152,1 млрд руб. (+9,4%).

Компания в своей годовой бухгалтерской отчетности сообщает об открытии в январе 2026 года кредитных линий в трех российских банках: на 500 млн руб., 2 млрд руб. и 25 млрд руб., из которых уже получены 105 млн руб., 895 млн руб. и 23,5 млрд руб. соответственно. Кроме того, в январе-феврале "КАМАЗ" погасил кредиты в двух банках на 6 млрд руб. и 8,5 млрд руб. соответственно.

По итогам I полугодия 2025 года "КАМАЗ" ранее отчитывался по РСБУ о чистом убытке в 20,8 млрд руб. против 641,1 млн руб. прибыли за аналогичный период 2024 года и о выручке 127,6 млрд руб. (-18,4%). По МСФО концерн по итогам I полугодия отразил чистый убыток в размере в 30,9 млрд руб. и выручку 153,9 млрд руб. (-17,9% г/г). В пресс-службе автопроизводителя "Интерфаксу" сообщали, что вклад в отрицательный финансовый результат вносит общее падение российского рынка тяжелых грузовиков, а также рост процентной нагрузки по кредитам, которые компания привлекала для модернизации производства и развития нового модельного ряда К5.

Российский рынок новых крупнотоннажных грузовиков (HCV, полной массой более 16 тонн), по оценке "Автостата", в 2025 году упал на 54% до 46,9 тыс. единиц. Продажи "КАМАЗа", согласно автостатовской сегментации рынка, за тот же период были на уровне около 14,5 тыс. шт. (-16,1%), доля рынка российского бренда за год выросла до 30,9% (+14 п.п.).

Основным акционером ПАО "КАМАЗ", последние годы не раскрывающего списки аффилированных лиц, согласно последним открытым данным оставался "Ростех" (47,1%). Еще 23,54% акций по-прежнему принадлежали ООО "Автоинвест", совладельцами которого, согласно отчетности этой компании, на конец 2024 года были гендиректор ПАО Сергей Когогин (35%), бывший владелец Ступинской титановой компании Николай Тимохин (50%) и гендиректор "Модум-Транса" Дмитрий Артяков (15%). Среди акционеров российского автопроизводителя как минимум до конца 2023 года также значился и немецкий Daimler (15%). Когогин в феврале 2024 года сообщал "Ведомостям", что Daimler вышел из состава собственников "КАМАЗа", не уточняя, кто стал покупателем его доли. Другими акционерами группы, согласно последним раскрытым данным в отчетах прошлых лет, также были KAMAZ International Management (4,25%), ООО "Финансово-лизинговая компания "КАМАЗ" (3,72%) и АО "Связьинвестнефтехим" (2,8%).

Акции автопроизводителя обращаются во втором котировальном списке "Мосбиржи". Free float – 4%.