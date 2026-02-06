Petrobras и TotalEnergies приобрели по 42,5% в проекте нефтеразведки на шельфе Намибии

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Бразильская Petrobras и французская TotalEnergies приобрели по 42,5% в проекте нефтеразведки на шельфе Намибии, сообщила Petrobras.

Доли были куплены у Eight Offshore Investment Holdings и Maravilla Oil & Gas. TotalEnergies станет оператором проекта.

Eight сохранит за собой 5% в проекте, еще 10% в нем принадлежит национальной нефтяной корпорации Намибии Namcor.

Участок, входящий в лицензию, расположен в бассейне Luderitz, он охватывает территорию порядка 11 тыс. квадратных километров на шельфе Намибии.

С покупкой этой доли Petrobras возвращается в Намибию. Сделка согласуется с долгосрочной стратегией и бизнес-планом компании на 2026-2030 годы.

TotalEnergies с покупкой доли в проекте расширяет портфель активов в Намибии, говорится в ее пресс-релизе. В прошлом году компания стала оператором двух крупнейших нефтяных месторождений в этой стране - Mopane и Venus.