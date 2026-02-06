Поиск

Фон дер Ляйен призвала быстрее утвердить 20-й пакет санкций против РФ

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) обнародовала в пятницу свое предложение по 20-му пакету санкций против РФ и желает, чтобы Совет ЕС (государства-члены) утвердил его, как можно скорее.

"Я призываю государства-члены незамедлительно одобрить эти новые санкции", - говорится в опубликованном заявлении председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

Ранее в пятницу на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью в ответ на вопрос о сроках принятия 20-го пакета сказала, что ЕК "работает над ним, не покладая рук".

Ее спросили, будет ли принят этот пакет к 24 февраля, как об этом заявляла глава дипломатии ЕС Кая Каллас. "Посмотрим, когда именно можно будет считать, что есть все условия для принятия этого пакета", - ответила Пинью. По ее словам, "как ожидается, он может скоро состояться".

Законодательное предложение Европейской комиссии теперь должно быть утверждено Советом ЕС. Для этого требуется единогласное голосование всех 27 государств-членов Евросоюза.

