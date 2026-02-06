Поиск

Денежная масса в РФ в январе сократилась на 1,2%, годовой темп роста снизился до 9,8%

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в РФ в январе 2026 года, по предварительной оценке, сократилась на 1,2% до 128,0 трлн рублей после роста в декабре на 3,9%, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Годовой темп прироста денежной массы на 1 февраля 2026 года снизился до 9,8% с 10,6% на 1 января.

Широкая денежная масса с исключением валютной переоценки (М2Х*) в январе уменьшилась на 0,8% после роста на 3,5% в декабре. Годовой темп ее прироста на 1 февраля замедлился до 11,3% с 12,0% на 1 января.

Месячный темп прироста наличных денег в обращении в январе традиционно сократился до минус 2,1% после роста в декабре на 4,3%.

В годовом сопоставлении на 1 февраля объем наличных вырос на 6,2% после роста на 5,6% на 1 января.

Темп прироста срочных рублевых депозитов в январе снизился до 0,9% относительно 3,5% в декабре. В годовом сопоставлении темп прироста срочных рублевых депозитов уменьшился до 15,5% на 1 февраля после 16,2% на 1 января.

Депозиты домашних хозяйств в рублях продолжают вносить основной вклад в годовой темп прироста широкой денежной массы (6,4 процентного пункта из 11,3%). При этом вклад срочных рублевых депозитов домашних хозяйств снижается, а вклад переводных рублевых депозитов домашних хозяйств растет. Вклад рублевых депозитов организаций в годовой темп прироста широкой денежной массы снизился и составил 1,4 процентного пункта.

Доля срочных депозитов домашних хозяйств по-прежнему была наибольшей в структуре М2 и сохраняется на стабильно высоком уровне (36,1%). Доля переводных депозитов домашних хозяйств аналогично динамике января прошлого года сезонно снизилась и составила 14,6%.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (это наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.

Широкая денежная масса включает наряду с агрегатом М2Х все виды депозитов в иностранной валюте, депозитные и сберегательные сертификаты.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В России в 2025 году выпуск легковых автомобилей снизился на 11,8%

Росстат оценил в 1,0% рост ВВП РФ в 2025 г. после 4,9% в 2024 г.

Безработица в РФ в декабре выросла до 2,2% с минимальных 2,1% в ноябре

 Безработица в РФ в декабре выросла до 2,2% с минимальных 2,1% в ноябре

Дефицит федерального бюджета в январе составил 1,7 трлн рублей, или 0,7% ВВП

В 2025 году больше половины въездного турпотока в России пришлось на туристов из КНР

 В 2025 году больше половины въездного турпотока в России пришлось на туристов из КНР

Глава ЕК объявила содержание 20-го пакета санкций в отношении РФ

 Глава ЕК объявила содержание 20-го пакета санкций в отношении РФ

Девелопер "ПИК" не видит необходимости обращаться за господдержкой

 Девелопер "ПИК" не видит необходимости обращаться за господдержкой

Шишкарев подал в ФАС ходатайство о приобретении доли "Росатома" в УК "Дело"

В России в 2025 году количество жалоб на банки выросло на 15%

Португалия оценила прямой ущерб от урагана "Кристин" в 4 млрд евро

 Португалия оценила прямой ущерб от урагана "Кристин" в 4 млрд евро
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8342 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 266 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });