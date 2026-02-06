Денежная масса в РФ в январе сократилась на 1,2%, годовой темп роста снизился до 9,8%

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в РФ в январе 2026 года, по предварительной оценке, сократилась на 1,2% до 128,0 трлн рублей после роста в декабре на 3,9%, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Годовой темп прироста денежной массы на 1 февраля 2026 года снизился до 9,8% с 10,6% на 1 января.

Широкая денежная масса с исключением валютной переоценки (М2Х*) в январе уменьшилась на 0,8% после роста на 3,5% в декабре. Годовой темп ее прироста на 1 февраля замедлился до 11,3% с 12,0% на 1 января.

Месячный темп прироста наличных денег в обращении в январе традиционно сократился до минус 2,1% после роста в декабре на 4,3%.

В годовом сопоставлении на 1 февраля объем наличных вырос на 6,2% после роста на 5,6% на 1 января.

Темп прироста срочных рублевых депозитов в январе снизился до 0,9% относительно 3,5% в декабре. В годовом сопоставлении темп прироста срочных рублевых депозитов уменьшился до 15,5% на 1 февраля после 16,2% на 1 января.

Депозиты домашних хозяйств в рублях продолжают вносить основной вклад в годовой темп прироста широкой денежной массы (6,4 процентного пункта из 11,3%). При этом вклад срочных рублевых депозитов домашних хозяйств снижается, а вклад переводных рублевых депозитов домашних хозяйств растет. Вклад рублевых депозитов организаций в годовой темп прироста широкой денежной массы снизился и составил 1,4 процентного пункта.

Доля срочных депозитов домашних хозяйств по-прежнему была наибольшей в структуре М2 и сохраняется на стабильно высоком уровне (36,1%). Доля переводных депозитов домашних хозяйств аналогично динамике января прошлого года сезонно снизилась и составила 14,6%.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (это наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.

Широкая денежная масса включает наряду с агрегатом М2Х все виды депозитов в иностранной валюте, депозитные и сберегательные сертификаты.