В Думе указали на риск "гонки кредиторов" при комплексном урегулировании долгов физлиц

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал к принятию в первом чтении законопроект № 1034778-8 о введении процедуры комплексного урегулирования задолженности (КУЗ) физических лиц перед несколькими кредиторами, однако указал на необходимость существенной доработки документа ко второму чтению.

Среди основных замечаний - риск того, что отдельные кредиторы, узнав о запуске процедуры, начнут в ускоренном порядке защищать свои интересы в ущерб другим, говорится в отзыве комитета.

Законопроект в октябре 2025 года в палату внесла группа депутатов и сенаторов в октябре 2025 г. Предполагается, что заемщик с просроченной задолженностью перед двумя и более кредиторами (включая банки, микрофинансовые организации и госкорпорацию "Дом.РФ") может подать заявление о введении КУЗ любому своему кредитору, который автоматически становится организатором этой процедуры. Она распространяется на потребительские кредиты и займы, а также на ипотечные обязательства, которые не связаны с предпринимательской деятельностью.

Для запуска процедуры есть несколько условий. Заемщик, в частности, не должен находиться в процедуре личного банкротства, не должно быть решения суда об утверждении мирового соглашения, о взыскании долга или обращения взыскания на залог.

Законопроект обязывает кредиторов уведомлять заемщика о праве на комплексное урегулирование долга еще до направления требования о досрочном погашении кредита или займа в связи с просрочкой обслуживания или погашения обязательств.

Риск "гонки кредиторов"

Комитет предупреждает, что может возникнуть ситуация, при которой один из кредиторов, узнав о запуске процедуры КУЗ, попытается оперативно обеспечить максимально возможную защиту своих интересов, в том числе за счет снижения возможности эффективно реструктуризировать задолженность перед остальными кредиторами. Его действиями могут быть оперативное обращение в суд с целью взыскания долга или банкротства, наложения обеспечительных меры на залоговое имущество.

"Комитет считает целесообразным при дальнейшем развитии института КУЗ и с учетом наработанной в будущем практики рассмотреть возможность применения в случае необходимости мер, обеспечивающих равные условия защиты интересов всех кредиторов", - говорится в заключении

Обязательность процедур и определение организатора

Комитет указывает, что в пояснительной записке процедура КУЗ названа единым обязательным порядком досудебного урегулирования, однако по факту она запускается только по заявлению заемщика, который в свою очередь не обязан его подавать. При этом кредитор может отказаться от участия в процедуре или отказаться менять условия договора по ее итогам.

Также законопроект не запрещает заемщикам и кредиторам, не участвующим в КУЗ, действовать самостоятельно - реструктурировать долг напрямую, продавать залог, требовать деньги с поручителей, подавать в суд на банкротство. Запрет на обращение в суд о банкротстве действует только если заемщик пожаловался финансовому омбудсмену и жалоба еще не рассмотрена или удовлетворена. "В связи с этим комитет считает недостаточно обоснованным вывод о том, что процедура КУЗ может быть признана как единой, так и обязательной досудебной процедурой", - говорится в заключении.

Комитет также указывает на проблемы с определением организатора процедуры. "Законопроектом не предусмотрены принципы и порядок определения организатора КУЗ в случае, если должником будут одновременно направлены несколько заявлений о КУЗ различным кредиторам", - отмечается в документе. Также не ясно, что будет, если кредитор, ставший организатором процедуры КУЗ, не может принять в ней участие. "Комитет считает необходимым рассмотреть целесообразность назначения организатором процедуры КУЗ кредитора, который не принимает участия в ней", - говорится в заключении.

Проблемы повторного проведения КУЗ

Законопроект не содержит запрета на многократное проведение процедуры. В связи с этим комитет считает, что дополнительного пояснения требует вопрос о частоте, с которой можно инициировать и проводить КУЗ при условии, что в ее периметр входят те договоры кредита или займа, по которым эта процедура уже осуществлялась.

Согласно законопроекту, заемщик может обратится к финансовому омбудсмену с заявлением о проверке процедуры комплексного урегулирования задолженности. Во время повторной процедуры кредиторам запрещено обращать взыскание на залог, подавать на банкротство и заключать новые кредитные договоры с заемщиком.

"Обращаем внимание, что большинство процедур реструктуризации задолженности, таких как пролонгация договора кредита (займа) как в виде предоставления заемщику кредитных каникул, в период которых заемщику предоставляется право не оплачивать тело долга и (или) начисляемые проценты с последующей выплатой в т.ч. процентов, дополнительно начисленных в период кредитных каникул, или уменьшение размера периодических платежей с одновременным продлением срока выплат по кредиту фактически приводит к увеличению общей долговой нагрузки на заемщика (при расчете в абсолютных величинах). Представляется, что исключение этих самых популярных способов реструктуризации долга приведет к фактической невозможности проведения КУЗ", - говорится в заключении.

Комитет также критикует обязанность всех кредиторов проводить повторную процедуру после решения омбудсмена, даже если они не нарушали норм закона и в отношении них не подавалось заявление о проверке КУЗ. "Поскольку процедура КУЗ требует определенного периода времени, отказ от достигнутых договоренностей по реструктуризации задолженности и необходимость согласования новых условий приведет к начислению в этот период дополнительных штрафов и пеней заемщику и, следовательно, к ухудшению его финансового положения", - считают в комитете.

Комитет также отмечает риск избыточного доступа омбудсмена к кредитным историям физлиц.

Недостаточная проработка

Также комитет отмечает недостаточную проработанность понятийного аппарата. В частности, из текста не ясно, как именно должна работать процедура: каждый кредитор отдельно договаривается с заемщиком или кредиторы должны согласовывать свои действия между собой. "При этом, хотя целью процедуры КУЗ должно быть максимальное удовлетворение всех кредиторов одного должника, что подразумевает согласованные действия кредиторов, но по тексту проекта взаимодействие кредиторов друг с другом не усматривается", - указывает комитет.

В первом чтении законопроект может быть рассмотрен 10 февраля.