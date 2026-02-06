Сальдированная прибыль предприятий РФ в январе-ноябре сократилась на 5,5%

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Предприятия РФ в январе-ноябре 2025 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 25 трлн 430,2 млрд рублей, что на 5,5% меньше показателя за аналогичный период 2024 года, сообщил в пятницу Росстат.

В том числе в ноябре сальдированная прибыль предприятий составила 3 трлн 864,2 млрд рублей, увеличившись на 30,2% относительно ноября 2024 года (2 трлн 966,9 млрд рублей).

Сальдированная прибыль компаний в сфере добычи полезных ископаемых за январь-ноябрь уменьшилась на 45,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 3 трлн 744,6 млрд рублей. В том числе в сфере добычи нефти и природного газа показатель упал на 54,7% - до 2 трлн 514,5 млрд рублей. В сфере добычи угля был получен сальдированный убыток в размере 334,9 млрд рублей.

В обрабатывающих производствах сальдированная прибыль за 11 месяцев 2025 года выросла на 4,6% и составила 8 трлн 713,9 млрд рублей.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха сальдированная прибыль сложилась на уровне 1 трлн 641,5 млрд рублей, что на 40,2% больше, чем годом ранее.

В оптовой и розничной торговле сальдированная прибыль сократилась на 15,9%, составив 2 трлн 308,5 млрд рублей.

В финансовой и страховой деятельности сальдированная прибыль за январь-ноябрь 2025 года составила 2 трлн 173,2 млрд рублей (рост на 85,9%).

В сельском хозяйстве сальдированная прибыль по итогам 11 месяцев сложилась на уровне 652,9 млрд рублей (снижение на 2,8%), в строительстве - 670,7 млрд рублей (рост на 18,0%), в сфере транспортировки и хранения - 1 трлн 892,4 млрд рублей (рост на 5,6%), в сфере информации и связи - 982,1 млрд рублей (рост на 9,6%).

Как сообщалось, в 2024 году предприятия РФ получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 30 трлн 427,9 млрд рублей, что на 6,9% меньше по сравнению с показателем 2023 года.