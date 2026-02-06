Сальдированный убыток угольных компаний в январе-ноябре составил 334,9 млрд рублей

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Сальдированный убыток российских угольных компаний в январе-ноябре 2025 года составил 334,9 млрд рублей против убытка в 68,7 млрд рублей годом ранее (приводим данные от соответствующего периода 2024 года, Росстат эту цифру в своем докладе не дает - ИФ).

По данным Росстата, за 11 месяцев 2025 года угольные компании получили прибыль в размере 72,7 млрд рублей (-56,5% к аналогичному периоду 2024 года), убытки зафиксированы в размере 407,6 млрд рублей (рост почти в 1,8 раза).

Доля прибыльных компаний угольной отрасли за отчетный период составила 33,3% против 46,7% годом ранее, убыточных - 66,7% против 53,3%.

Сальдированный убыток компаний угольной отрасли России в 2025 году может составить 300-350 млрд рублей, если не изменится ситуация на внешних рынках, с курсом рубля и процентными ставками, сообщало ранее Минэнерго.

Добыча угля в стране в 2025 году снизилась на 0,2%, до 429 млн т, сообщил Росстат.

В декабре 2025 года добыча угля составила 39 млн т, что на 4% меньше показателя декабря 2024 года и на 2,7% больше уровня ноября 2025 года.

Добыча каменного угля в 2025 году составила 329 млн т (-1,4% к 2024 г.), в том числе антрацита - 20,2 млн т (-9,9%). Производство коксующегося угля снизилось на 8,8%, до 101 млн т. Прочего каменного угля добыто 207 млн т (+3,6%).

Бурого угля получено 99,9 млн т (+4,1%).

Вице-премьер Александр Новак в статье для журнала "Энергетическая политика" сообщал, что добыча угля в стране в 2025 году, по предварительным данным, составила 440 млн т (с учетом новых регионов). "80% экспортных потоков направлено в страны АТР", - писал он.

Принятые в 2025 году меры поддержки угольной отрасли позволили удерживать показатели добычи и поставок угля на уровне 2024 года.

В 2026 году Минэнерго также рассчитывает на сохранение достигнутых показателей добычи и экспорта угля, говорил замминистра энергетики Дмитрий Исламов журналистам в кулуарах РЭН-2025.

В 2024 году добыча угля составила 443,5 млн т, на экспорт было поставлено 196,2 млн т, писал Новак. По данным Росстата, добыча снизилась на 0,6% по сравнению с 2023 годом, до 427 млн т (цифра без учета показателей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей).

Президент Владимир Путин по итогам РЭН-2025 поручал правительству провести мониторинг финансового состояния компаний угольной отрасли и при необходимости принять меры государственной поддержки с целью повышения их экономической эффективности и конкурентоспособности.

В декабре правительство продлило утвержденную в мае 2025 года отсрочку по уплате налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и страховым взносам для угольных компаний до 28 февраля 2026 года включительно. "Сейчас мы обсуждаем уже, какие меры мы будем принимать в следующем (теперь уже текущем - ИФ) году, потому что мы считаем, что поддержка и дальше должна быть для угольной отрасли", - говорил министр энергетики Сергей Цивилев.

В конце января 2026 года вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам проработать предложения по возможностям введения дополнительных логистических и финансовых мер для поддержки угольной отрасли.

Минфин в 2026 году предложил продлить до конца года угольным компаниям рассрочку на уплату платежей по НДПИ и страховым взносам. Она, согласно инициативе ведомства, будет предоставляться с марта по декабрь 2026 года включительно при условии внесения платежей в течение этого периода равными частями.