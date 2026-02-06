Оборот телеком-операторов РФ в 2025 году вырос на 8,4%

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Оборот российских телекоммуникационных организаций в 2025 году увеличился на 8,4%, сообщает Росстат.

В абсолютном выражении оборот телеком-компаний в 2025 году составил 3 трлн рублей.

В декабре 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года оборот вырос на 10,7%, а по сравнению с ноябрем 2025 года он увеличился на 8,9%.

В абсолютном выражении в декабре оборот телекоммуникационных компаний составил 284,5 млрд рублей.

По данным Росстата, оборот почтовых и курьерских организаций в 2025 году вырос на 10,2%. В абсолютном выражении этот показатель в 2025 году составил 466,6 млрд рублей.

В декабре 2025 года почтовые и курьерские компании нарастили оборот на 38,2% к декабрю 2024 года и 25,8% - к ноябрю 2025 года.

В абсолютном выражении оборот почтовых и курьерских компаний в декабре составил 50,5 млрд рублей.