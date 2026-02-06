Рубль в пятницу упал в паре с юанем перед выходными днями и на новых санкционных угрозах

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль упал перед выходными днями и в отсутствие явного прорыва в трехсторонних переговорах США-РФ-Украина по украинскому урегулированию, которые прошли в Абу-Даби 4-5 февраля. Кроме того, участники рынка отыгрывали новости на тему антироссийских санкций.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,142 руб., что на 7,2 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара с 7 февраля на 50,17 копейки, до 77,054 руб., и увеличил курс евро на 75,7 копейки, до 91,0451 руб.

Новый пакет санкций ЕС

Еврокомиссия обнародовала в пятницу предложение по 20-му пакету санкций против РФ и просит, чтобы Совет ЕС утвердил его как можно скорее.

"Я призываю государства-члены незамедлительно одобрить эти новые санкции", - говорится в опубликованном заявлении председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен. "Новый пакет санкций охватывает энергетику, финансовые услуги и торговлю. В энергетике мы вводим полный запрет на морские перевозки российской нефти. Это еще больше сократит доходы России от энергоносителей и затруднит поиск покупателей для ее нефти", - говорится в опубликованном заявлении.

Урсула фон дер Ляйен также объявила, что ЕС вводит "масштабные запреты на предоставление услуг по техническому обслуживанию и другим видам работ для танкеров-газовозов и ледоколов, чтобы еще больше подорвать проекты по экспорту газа". По ее словам, это дополняет запрет ЕС на импорт СПГ, согласованный в рамках 19-го пакета и регламента RepowerEU.

"Затем мы представляем второй блок мер, направленных на дальнейшее ограничение российской банковской системы и ее способности создавать альтернативные каналы платежей для финансирования экономической деятельности", - также заявила глава ЕК.

Ранее в пятницу на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью в ответ на вопрос о сроках принятия 20-го пакета сказала, что ЕК "работает над ним не покладая рук". Ее спросили, будет ли принят этот пакет к 24 февраля, как об этом заявляла глава дипломатии ЕС Кая Каллас. "Посмотрим, когда именно можно будет считать, что есть все условия для принятия этого пакета", - ответила Пинью.

Законодательное предложение Европейской комиссии теперь должно быть утверждено Советом ЕС. Для этого требуется единогласное голосование всех 27 государств-членов Евросоюза.

Переговоры в Абу-Даби

Переговоры в рамках рабочей группы РФ-США-Украина по вопросам безопасности в Абу-Даби были конструктивными и очень сложными, эта работа будет продолжена, заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Два дня велась конструктивная и одновременно очень сложная работа. Она будет продолжена", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают прошедшие переговоры и чего ждать дальше.

Тем временем агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило в четверг, что американская администрация завершила подготовку новых санкций в отношении России, но указаний на их вступление в силу пока нет.

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил в четверг, что решения Вашингтона о возможных новых санкциях против России будут зависеть от хода переговорного процесса по украинскому урегулированию. По его словам, дальнейшие ограничительные меры могут коснуться в том числе судов, связанных с перевозкой нефти из РФ. Бессент также выразил мнение, что недавние санкции администрации США против нефтяного сектора России способствовали участию Москвы в переговорах.

Планы по продаже валюты/золота

Минфин РФ с 6 февраля по 5 марта планирует продавать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 226,8 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 11,9 млрд рублей. С учетом объявленных объемов операций Минфина Банк России с 6 февраля по 5 марта будет продавать валюту объемом 16,52 млрд рублей в день (с 16 января по 5 февраля 2026 года ЦБ продавал ее объемом 17,42 млрд рублей в день).

Крупнейшие российские экспортеры в декабре 2025 года сократили продажу валюту на 32% - до $4,7 млрд на фоне снижения цен на нефть и уменьшения объемов продажи рядом компаний, аккумулировавших в предыдущем месяце рублевую ликвидность для выплат купонного дохода по облигациям, говориться в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном ЦБ РФ.

В январе 2026 года продажа валюты экспортерами выросла на 10% - до $5,1 млрд. Среднедневные продажи в январе увеличились на 61% и составили $342 млн на фоне меньшего, чем в декабре, количества рабочих дней.

Отношение чистых продаж валюты к валютной выручке крупнейших экспортеров в ноябре 2025 года (этот показатель ЦБ приводит с лагом) составило 81%, снизившись на 42 п.п. относительно октября 2025 года (123%).

Нефть

Цены на нефть перешли к росту на торгах в пятницу после того, как Еврокомиссия представила новый пакет санкций в отношении РФ, предусматривающий, в частности, полный запрет на морские перевозки российской нефти.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск растет на 1,1%, до $68,28 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают к этому времени на 1,06%, до $63,95 за баррель.

Участники рынка оценивают ход переговоров между Ираном и США в Омане. В пятницу стороны договорились о продолжении переговорного процесса, сообщил глава иранского МИД Аббас Аракчи. Министр пояснил, что стороны согласны продолжить контакты, однако место и время пока не определены, передает Tehran Times.

Ставки межбанковского кредитного рынка понизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 6 февраля, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за четверг опустилась на 9 базисных пунктов - до 15,52% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев уменьшились в пятницу на 1 базисный пункт - до 15,82%, 16,31% и 17,23% годовых соответственно.