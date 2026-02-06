Производство СПГ в РФ за 2025 год сократилось на 3,6% до 32,9 млн т
Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в декабре 2025 года составило 3,0 млн тонн, что на 7,1% меньше, чем годом ранее, сообщил Росстат в пятницу.
Статистическое ведомство в оперативной сводке округляет данные до одного знака после запятой.
За весь 2025 год производство достигло 32,9 млн тонн, что на 3,6% меньше уровня предыдущего года, однако в точности повторяет результат 2023 года.
Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", японские Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Криогаз-Высоцк" и "Газпром СПГ Портовая".
Большая часть сжиженного природного газа в России выпускается в арктической зоне, и его производство наиболее эффективно при зимних отрицательных температурах воздуха.
В летний период на производственных объектах традиционно проводятся плановые профилактические мероприятия, которые могут сопровождаться сокращением или остановкой производства.
Данные о производстве за последние пять лет, в млн тонн:
|месяц\год
|2025
|2024
|2023
|2022
|2021
|1
|3
|3,1
|2,7
|3
|2,8
|2
|2,7
|2,9
|2,7
|2,6
|2,6
|3
|2,9
|3
|3,1
|3,3
|2,4
|4
|2,7
|2,9
|2,8
|2,8
|2,6
|5
|2,8
|3
|2,9
|2,8
|2,7
|6
|2,3
|2,5
|2,3
|2,5
|2,5
|7
|2,2
|2,2
|2,2
|2,4
|1,9
|8
|2,1
|2,8
|2,2
|2,5
|1,5
|9
|2,8
|2,9
|2,7
|2,6
|2,5
|10
|3,2
|3,1
|3
|3
|2,8
|11
|3,1
|3
|3
|2,9
|2,8
|12
|3
|3,2
|3,2
|3,1
|3
|ВСЕГО
|32,9
|34,7
|32,9
|33,7
|30,1