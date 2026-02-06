Поиск

Производство СПГ в РФ за 2025 год сократилось на 3,6% до 32,9 млн т

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в декабре 2025 года составило 3,0 млн тонн, что на 7,1% меньше, чем годом ранее, сообщил Росстат в пятницу.

Статистическое ведомство в оперативной сводке округляет данные до одного знака после запятой.

За весь 2025 год производство достигло 32,9 млн тонн, что на 3,6% меньше уровня предыдущего года, однако в точности повторяет результат 2023 года.

Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", японские Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Криогаз-Высоцк" и "Газпром СПГ Портовая".

Большая часть сжиженного природного газа в России выпускается в арктической зоне, и его производство наиболее эффективно при зимних отрицательных температурах воздуха.

В летний период на производственных объектах традиционно проводятся плановые профилактические мероприятия, которые могут сопровождаться сокращением или остановкой производства.

Данные о производстве за последние пять лет, в млн тонн:

месяц\год20252024202320222021
133,12,732,8
22,72,92,72,62,6
32,933,13,32,4
42,72,92,82,82,6
52,832,92,82,7
62,32,52,32,52,5
72,22,22,22,41,9
82,12,82,22,51,5
92,82,92,72,62,5
103,23,1332,8
113,1332,92,8
1233,23,23,13
ВСЕГО32,934,732,933,730,1
Росстат СПГ
