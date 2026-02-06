Производство СПГ в РФ за 2025 год сократилось на 3,6% до 32,9 млн т

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в декабре 2025 года составило 3,0 млн тонн, что на 7,1% меньше, чем годом ранее, сообщил Росстат в пятницу.

Статистическое ведомство в оперативной сводке округляет данные до одного знака после запятой.

За весь 2025 год производство достигло 32,9 млн тонн, что на 3,6% меньше уровня предыдущего года, однако в точности повторяет результат 2023 года.

Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", японские Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Криогаз-Высоцк" и "Газпром СПГ Портовая".

Большая часть сжиженного природного газа в России выпускается в арктической зоне, и его производство наиболее эффективно при зимних отрицательных температурах воздуха.

В летний период на производственных объектах традиционно проводятся плановые профилактические мероприятия, которые могут сопровождаться сокращением или остановкой производства.

Данные о производстве за последние пять лет, в млн тонн: