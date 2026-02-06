Поиск

Минэкономразвития сообщило об ускорении роста ВВП в декабре до 1,9%

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Рост российской экономики в декабре 2025 года, по оценке Минэкономразвития, составил 1,9% в годовом сравнении после повышения на 0,1% в ноябре, на 1% в октябре, говорится в обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике".

Росстат ранее сообщил, что за 2025 год ВВП вырос на 1% после роста на 4,9% в 2024 году.

Минэкономразвития оценило рост ВВП в IV квартале 2025 года на 1,0% в годовом выражении после роста на 0,6% в III квартале, на 1,1% во II квартале и на 1,4% в I квартале.

"По оценке Минэкономразвития России, в декабре 2025 года рост ВВП составил 1,9% г/г после 0,1% г/г в ноябре, c исключением сезонного фактора - рост на 1,8 м/м", - говорится в докладе.

Сентябрьский прогноз Минэкономразвития по росту экономики в 2026 году - 1,3%.

Банк России ожидает рост российской экономики в 2026 году в интервале 0,5-1,5%.

Аналитики, опрошенные в конце декабря "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2026 году на 1,2%.

