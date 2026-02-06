Поиск

"Газпром" взял на себя нагрузку компенсации погодной волатильности рынка газа РФ в 2025 году

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Вся нагрузка по компенсации погодной волатильности российского рынка газа в 2025 году легла на "Газпром", следует из материалов "Газпром межрегионгаза".

Еще в конце 2025 года глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что в 2025 году поставки газа потребителям РФ по газотранспортной системе концерна сократились на 10 млрд куб. м. В 2025 году они составили 386 млрд куб. м после рекордных 395,8 млрд куб. м в 2024 году.

Динамика поставок объясняется погодным фактором – зима 2024-2025 годов была очень теплая, особенно сильно отличались от климатической нормы центральные месяцы отопительного сезона – декабрь и январь.

Из нового сообщения сбытового холдинга следует, что сократил на те самые 10 млрд куб. м свои поставки именно "Газпром межрегионгаз" (реализует как газ "Газпрома", так и перепродает газ независимых производителей): в 2025 году было поставлено 258,4 млрд куб. м. Ранее компания раскрывала цифру поставок за 2024 год – 268 млрд куб. м. В 2023 году поставки достигли 243,9 млрд куб. м.

В категории "кроме населения" в 2025 году было обеспечено 209,5 млрд куб. м, что выше уровня 2023 года с показателем 195,3 млрд куб. м.

В 2025 году потребление населением составило 48,9 млрд куб. м, в том числе новыми абонентами - 1 млрд куб. м. Сейчас по "Газпром межрегионгаз" более 33 млн потребителей - физических лиц.

Значительный рост зафиксирован в поставках для электроэнергетики - до 79,9 млрд куб. м в 2025 году против 71,3 млрд куб. м в 2023-м.

"Рост поставок нашим промышленным потребителям и физическим лицам – это закономерный результат реализации масштабного президентского проекта по газификации. Мы не только догазифицируем частные домовладения, но и подключаем крупные объекты промышленности, сельского хозяйства и коммунально-бытового сектора. Создаваемая инфраструктура – надежная основа для развития регионов, и динамика наших поставок это наглядно подтверждает", - приводит компания комментарий заместителя генерального директора "Газпром межрегионгаз" Юрия Пахомовского.

