РФ в 2025 году увеличила выпуск минудобрений на 3,5%

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Выпуск минеральных удобрений в России по итогам 2025 года вырос на 3,5%, до 65,4 млн тонн (63,2 млн тонн годом ранее).

Согласно опубликованным в пятницу данным Росстата, в том числе производство азотных удобрений в 2025 году увеличилось на 2,3%, до 28,9 млн тонн (28,2 млн тонн в 2024 году), фосфорных и сложных - на 2,8%, до 18,5 млн тонн (18 млн тонн в 2024 году), калийных - на 6%, до 18 млн тонн (17 млн тонн в 2024 году).

В декабре российские предприятия произвели 5,5 млн тонн минудобрений, что на 2,7% выше уровня ноября.

Выпуск азотных удобрений в декабре составил 2,5 млн тонн (+3,9% к ноябрю), калийных - 1,6 млн тонн (+4,5% к ноябрю). Производство фосфорных и сложных удобрений в декабре составило 1,5 млн тонн.

Росстат
