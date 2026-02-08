Мишустин заявил об устойчивости российской экономики

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Состояние российской экономики устойчивое, правительство РФ будет выполнять все социальные обязательства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В первую очередь, устойчивым. Мы все социальные обязательства выполняем и будем их выполнять, достаточно все устойчиво", - сказал он в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" ("Россия 1", ВГТРК) Павлу Зарубину, оценивая состояние российской экономики.

Мишустин напомнил, что правительство сознательно приступало в борьбе с инфляцией к определенным мерам, которые были скоординированы с Банком России. "И собственно говоря, конечно, последствия этой борьбы - это инфляция, которая ниже прогноза", - отметил премьер.

Фрагмент интервью опубликован в канале журналиста в Max.