Валютные резервы Китая в январе выросли седьмой месяц подряд

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в январе увеличились на $41,2 млрд (на 1,2%) относительно предыдущего месяца и составили $3,399 трлн, говорится в сообщении Народного банка Китая.

Таким образом, они выросли по итогам седьмого месяца подряд и в очередной раз обновили максимум за 10 лет (с ноября 2015 года).

Курс юаня в прошлом месяце поднялся на 0,45% относительно американской нацвалюты. Между тем доллар США подешевел на 1,15% к корзине основных мировых валют.

Резервы золота на конец января составляли 74,19 млн унций по сравнению с 74,15 млн унций месяцем ранее. Китайский ЦБ покупал драгметалл пятнадцатый месяц подряд. В стоимостном выражении запасы золота повысились до $369,58 млрд против $319,45 млрд на конец ноября.