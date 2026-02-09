Brent подешевела до $67,39 за баррель

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются утром в понедельник после умеренного подъема по итогам предыдущих торгов.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:07 по Москве опускается на $0,66 (0,97%), до $67,39 за баррель. В пятницу контракт вырос в цене на $0,5 (0,74%), до $68,05 за баррель.

Фьючерсы на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,63 (0,99%), до $62,92 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $0,26 (0,41%), до $63,55 за баррель.

Снижению цен на нефть способствует ослабление опасений по поводу эскалации конфликта между США и Ираном, которая могла бы привести к перебоям в поставках нефти из ближневосточного региона.

В пятницу в Омане прошли переговоры между Вашингтоном и Тегераном и стороны пришли к выводу о необходимости их продолжения.

Президент США Дональд Трамп, комментируя итоги встречи, назвал их "очень хорошими". Он отметил, что следующий раунд консультаций между Тегераном и Вашингтоном состоится на ближайшей неделе.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, который возглавлял иранскую делегацию, назвал состоявшиеся переговоры "хорошим началом".

"Рынок вздохнул с облегчением после конструктивных переговоров между США и Ираном", - написал аналитик IG Тони Сикамор. Перспектива продолжения диалога существенно ослабила обеспокоенность по поводу перебоев в поставках нефти, отметил эксперт.

Между тем ситуация в регионе остается напряженной. США продолжают наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке. Глава Белого дома пригрозил Тегерану серьезными последствиями в случае, если соглашение по иранской ядерной программе не будет достигнуто, тогда как Тегеран заявил, что не намерен полностью отказываться от обогащения урана.