Рубль на "Мосбирже" слегка подешевел к юаню

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - На открытии торгов понедельника на "Московской бирже" юань дорожает к рублю на фоне дешевеющей нефти.

За первую минуту юань подорожал на 4,7 копейки, до 11,189 рубля. При этом юань оказался на 8,29 копейки выше уровня действующего официального курса.

Участники рынка переходят в режим ожидания заседания Банка России 13 февраля, на котором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке. Также ЦБ опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз. В 15:00 пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Цены на нефть снижаются утром в понедельник после умеренного подъема по итогам предыдущих торгов.

К 10:05 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 1,18%, до $67,25 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 1,15%, до $62,8 за баррель.

Снижению цен на нефть способствует ослабление опасений по поводу эскалации конфликта между США и Ираном, которая могла бы привести к перебоям в поставках нефти из ближневосточного региона. 6 февраля в Омане прошли переговоры между Вашингтоном и Тегераном, стороны пришли к выводу о необходимости их продолжения. Президент США Дональд Трамп, комментируя итоги встречи, назвал их "очень хорошими". Он отметил, что следующий раунд консультаций между Тегераном и Вашингтоном состоится на ближайшей неделе.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, который возглавлял иранскую делегацию, назвал состоявшиеся переговоры "хорошим началом".

Ситуация в регионе остается напряженной. США продолжают наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке. Глава Белого дома пригрозил Тегерану серьезными последствиями в том случае, если соглашение по иранской ядерной программе не будет достигнуто, тогда как Тегеран заявил, что не намерен полностью отказываться от обогащения урана.