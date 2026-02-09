Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,4% в начале основных торгов

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже в понедельник снижается под умеренным давлением продавцов в отсутствие важных геополитических новостей, санкционных рисков со стороны Запада, ожиданий пятничного заседания ЦБ РФ по ставке, а также ухудшения нефтяной конъюнктуры (фьючерс на Brent опустился к $67,2 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли по 0,4%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2724,89 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1114,02 пункта (-0,4%); лидируют в снижении акции "Совкомфлота" (-2%) и "Северстали" (-1,9%), но подросли бумаги "Русала" (+2,2%) и ВТБ (+1,2%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 7 февраля, составляет 77,054 руб. (+50,17 копейки).

Подешевели также акции "Аэрофлота" (-1%), "Татнефти" (-1%), "Яндекса" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), "Московской биржи" (-0,8%), "НЛМК" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,8% и -0,8% "префы"), "ВК" (-0,8%), "АЛРОСА" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "Хэдхантера" (-0,6%), "Газпрома" (-0,5%), "Роснефти" (-0,5%), "ММК" (-0,5%), "Т-Технологий" (-0,5%), АФК "Система" (-0,4%), "МТС" (-0,3%), "Норникеля" (-0,1%).

Подорожали бумаги "Полюса" (+0,8%), Сбербанка (+0,1% и +0,1% "префы").

Президент США Дональд Трамп заявил на прошлой неделе, что переговоры по Украине идут очень хорошо, в результате может что-то произойти. Ранее спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что очередные трехсторонние переговоры России, Украины и США в Абу-Даби прошли конструктивно.

Рост ВВП РФ в декабре 2025 года, по оценке Минэкономразвития, составил 1,9% в годовом сравнении после повышения на 0,1% в ноябре (c исключением сезонного фактора - рост на 1,8% м/м), на 1,0% в октябре, говорится в опубликованном в пятницу обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике". Росстат ранее сообщил, что за 2025 год ВВП РФ вырос на 1,0% после роста на 4,9% в 2024 году.

Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ в IV квартале 2025 года на 1,0% в годовом выражении после роста на 0,6% в III квартале, на 1,1% во II квартале и на 1,4% в I квартале.

ЦБ ожидает рост российской экономики в 2026 году в интервале 0,5-1,5%. Аналитики, опрошенные в конце декабря "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2026 году на 1,2%.

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики компании "БКС Мир инвестиций", неопределенность в геополитике отражается на динамике российского рынка акций. Шансы на мирное урегулирование конфликта на Украине, возможно, все еще есть, однако переговорный процесс идет сложно. Между тем на этой неделе на первый план выходит монетарная политика: в пятницу пройдет заседание ЦБ РФ, по итогам которого будет объявлено решение по ключевой ставке. Вероятно, индекс МосБиржи в ближайшие дни будет консолидироваться в узком диапазоне, полагают эксперты "БКС МИ".

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов полагает, что в понедельник индекс МосБиржи останется в "режиме ожидания" - продолжит проторговывать нижнюю часть диапазона 2700-2800 пунктов.

"Рынок акций продолжает испытывать острый дефицит идей для роста. Ждем, что индекс МосБиржи в ожидании новостных триггеров останется в нижней части диапазона 2700-2800 пунктов, ставшего за последние пару месяцев уже привычным", - отмечает Локтюхов.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Игоря Соколова, инвестиционные настроения на рынке в целом ухудшились.

Негативом стали появившиеся параметры нового санкционного пакета ЕС: основной удар Европы вновь акцентирован на российскую нефтянку, акции которой доминируют в структуре индекса МосБиржи. В минувшие выходные интерес инвесторов был сосредоточен в основном в акциях ВТБ, где продолжают отыгрываться ожидания роста прибыли банка в текущем году, в итоге акции банка выглядят уже перекупленными, полагает аналитик.

Новая неделя на рынке акций началась со снижения, не исключено, что индекс МосБиржи начнет тестировать зону поддержки 2700-2720 пунктов, хотя поводов для ее пробоя пока нет. Нет также и драйверов для сильного роста с пробоем 2800 пунктов. Переговоры по Украине вряд ли в ближайшее время приблизятся к подписанию соглашения, консенсус-прогноз предполагает, что Банк России в ближайшую пятницу оставит ставку неизменной, считает Соколов.

Мировые фондовые площадки

В США в минувшую пятницу индексы акций выросли на 2-2,5% во главе Dow Jones, который впервые превысил рубеж 50000 пунктов.

Акции технологических компаний отыграли часть потерь, понесенных в предыдущие несколько сессий. Подорожали бумаги Nvidia Corp. (+7,9%), выступив лидерами роста среди компонентов Dow Jones.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали подъем индекса потребительского доверия в США в феврале до максимума за полгода. Индикатор, рассчитываемый Мичиганским университетом, увеличился до 57,3 пункта с 56,4 пункта месяцем ранее. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали его снижения в феврале до 55 пунктов.

Бюро статистики (BLS) министерства труда США перенесло публикацию январских данных о безработице, которые должны были выйти в пятницу, на 11 февраля из-за краткосрочного частичного шатдауна.

В Азии в понедельник также наблюдается позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 3,9% и обновил исторический максимум, австралийский индекс ASX Australia поднялся на 2%, южнокорейский Kospi - на 4,1%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут в пределах 0,1%).

Либерально-демократическая партия Японии (ЛДП) под руководством премьера Санаэ Такаити победила на выборах в нижнюю палату парламента страны, получив 316 из 465 мест, передают местные СМИ. Еще 36 мест получили ее партнеры по коалиции - Партия инноваций. Это лучший результат для ЛДП с момента ее основания в 1955 году, предыдущий рекорд был достигнут в 1986 году при премьере Ясухиро Накасонэ, тогда партия получила 300 мест.

Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в январе увеличились на $41,2 млрд (на 1,2%) относительно предыдущего месяца и составили $3,399 трлн, говорится в сообщении Народного банка Китая. Таким образом, они выросли по итогам седьмого месяца подряд и в очередной раз обновили максимум за 10 лет (с ноября 2015 года).

Нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены снижаются на фоне ослабления опасений по поводу эскалации конфликта между США и Ираном, которая могла бы привести к перебоям в поставках нефти из ближневосточного региона.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в понедельник составила $67,23 за баррель (-1,2% и +0,7% в пятницу), мартовская цена фьючерса на WTI - $62,78 за баррель (-1,2% и +0,4% в пятницу).

В пятницу в Омане прошли переговоры между Вашингтоном и Тегераном, стороны пришли к выводу о необходимости их продолжения. Президент США Дональд Трамп, комментируя итоги встречи, назвал их "очень хорошими". Он отметил, что следующий раунд консультаций между Тегераном и Вашингтоном состоится на ближайшей неделе.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, который возглавлял иранскую делегацию, назвал состоявшиеся переговоры "хорошим началом".

Между тем ситуация в регионе остается напряженной. США продолжают наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке. Глава Белого дома пригрозил Тегерану серьезными последствиями в том случае, если соглашение по иранской ядерной программе не будет достигнуто, тогда как Тегеран заявил, что не намерен полностью отказываться от обогащения урана.