Поиск

Квартальная выручка "Ленты" выросла на 22,4% до 319,8 млрд рублей

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Выручка МКПАО "Лента" в IV квартале 2025 года выросла на 22,4% до 319,8 млрд рублей, сообщила компания.

LfL-выручка в отчетном периоде увеличилась на 8% за счет роста среднего чека на 7,9% и трафика на 0,1%.

Годовая выручка превысила 1,1 трлн рублей, показав рост на 24,2%. LfL-выручка в 2025 году выросла на 10,4% (средний чек рос на 9,3%, трафик - на 1%).

Количество открытых магазинов (с учетом закрытий) в IV квартале составило 352 магазина (большая часть из них пришлась на магазины у дома). В течение 2024 года было открыто 1 495 магазинов, из них 1 034 магазинов у дома, 322 дрогери-магазина, 53 супермаркета и 6 гипермаркетов.

Торговая площадь на 31 декабря 2025 года составляла 3,043 млн кв. м.

"Лента" - крупнейшая в России сеть гипермаркетов. По состоянию на 31 декабря 2025 года под управлением "Ленты" находится 270 гипермаркетов, 373 супермаркета и 3 928 магазинов у дома и 1 985 дрогери-магазина в более чем 650 населенных пунктах.

Лента
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Москве максимальная цена метра жилья достигла 10 млн рублей

 В Москве максимальная цена метра жилья достигла 10 млн рублей

ФСВТС оценила портфель экспортных заказов на российское оружие почти в $70 млрд

Девелопер "Эталон" не увидел необходимости обращаться за господдержкой

 Девелопер "Эталон" не увидел необходимости обращаться за господдержкой

В России в 2025 году выпуск легковых автомобилей снизился на 11,8%

 В России в 2025 году выпуск легковых автомобилей снизился на 11,8%

Росстат оценил в 1,0% рост ВВП РФ в 2025 г. после 4,9% в 2024 г.

Безработица в РФ в декабре выросла до 2,2% с минимальных 2,1% в ноябре

 Безработица в РФ в декабре выросла до 2,2% с минимальных 2,1% в ноябре

Дефицит федерального бюджета в январе составил 1,7 трлн рублей, или 0,7% ВВП

В 2025 году больше половины въездного турпотока в России пришлось на туристов из КНР

 В 2025 году больше половины въездного турпотока в России пришлось на туристов из КНР

Глава ЕК объявила содержание 20-го пакета санкций в отношении РФ

 Глава ЕК объявила содержание 20-го пакета санкций в отношении РФ

Девелопер "ПИК" не видит необходимости обращаться за господдержкой

 Девелопер "ПИК" не видит необходимости обращаться за господдержкой
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8353 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 266 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });