Квартальная выручка "Ленты" выросла на 22,4% до 319,8 млрд рублей

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Выручка МКПАО "Лента" в IV квартале 2025 года выросла на 22,4% до 319,8 млрд рублей, сообщила компания.

LfL-выручка в отчетном периоде увеличилась на 8% за счет роста среднего чека на 7,9% и трафика на 0,1%.

Годовая выручка превысила 1,1 трлн рублей, показав рост на 24,2%. LfL-выручка в 2025 году выросла на 10,4% (средний чек рос на 9,3%, трафик - на 1%).

Количество открытых магазинов (с учетом закрытий) в IV квартале составило 352 магазина (большая часть из них пришлась на магазины у дома). В течение 2024 года было открыто 1 495 магазинов, из них 1 034 магазинов у дома, 322 дрогери-магазина, 53 супермаркета и 6 гипермаркетов.

Торговая площадь на 31 декабря 2025 года составляла 3,043 млн кв. м.

"Лента" - крупнейшая в России сеть гипермаркетов. По состоянию на 31 декабря 2025 года под управлением "Ленты" находится 270 гипермаркетов, 373 супермаркета и 3 928 магазинов у дома и 1 985 дрогери-магазина в более чем 650 населенных пунктах.