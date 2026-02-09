Солнечные электростанции TotalEnergies обеспечат ЦОД Google в Техасе электричеством

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Французская TotalEnergies будет поставлять электроэнергию с солнечных электростанций на расположенные в Техасе центры обработки данных Google (входит в Alphabet Inc.).

Как сообщается в пресс-релизе TotalEnergies, она подписала два соглашения на поставку 28 ТВт.ч электроэнергии в течение 15 лет.

Электроэнергия будет вырабатываться на принадлежащих TotalEnergies площадках в Техасе. Начало их строительства запланировано на второй квартал 2026 года.

По состоянию на конец октября 2025 года установленная мощность ВИЭ-электростанций TotalEnergies превышала 32 ГВт.

Котировки акций французской компании снижаются на 0,3% в ходе торгов в понедельник. Капитализация TotalEnergies за последние три месяца выросла на 15,4%, тогда как фондовый индекс CAC 40 прибавил 2,6%.