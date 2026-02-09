"АвтоВАЗ" сообщил о реорганизации дистрибьюторской сети в Белоруссии

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" планово реорганизует дистрибьюторскую сеть марки Lada в Белоруссии, сообщил автопроизводитель.

С января 2026 года единственным дистрибьютором (импортером) Lada на территории соседнего государства номинирована компания ООО "Автоцентр Север" (торговый знак "Дабракар"), говорится в сообщении.

Обновленная дилерская сеть Lada на сегодня представлена во всех крупных городах Белоруссии (Минск, Барановичи, Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев) СОАО "Минск-Лада" и сетью "Дабракар". В 2026 году запланировано дальнейшее расширение местной дилерской сети в малых городах республики.