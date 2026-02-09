Золото дорожает и торгуется выше $5000 за унцию

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Золото и серебро растут в цене на торгах в понедельник, платина дешевеет.

К 15:14 по московскому времени котировки апрельских фьючерсов на золото на бирже Comex повысились примерно на 1,1%, до $5036,6 за унцию.

Фьючерсы на серебро дорожают на 4,3%, до $80,225 за унцию, на платину - дешевеют на 1,6%, до $2065 за унцию.

Участники рынка ждут публикации важных статданных по американской экономике. В частности, в среду будет опубликован отчет по безработице за январь, а в пятницу - январские данные по динамике потребительских цен в Штатах.

Эти данные могут повлиять на решения Федеральной резервной системы (ФРС) относительно дальнейшей траектории денежно-кредитной политики.

Поддержку драгметаллам и сырьевым товарам в целом оказывает ослабление курса доллара. Индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, на торгах в понедельник опускается на 0,4%.