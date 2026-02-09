Суд подтвердил признание за Россией прав на патенты на нанотрубки

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Президиум суда по интеллектуальным правам оставил в силе решение о признании за Россией прав на три патента, связанных с получением углеродных нанотрубок, говорится в картотеке арбитражных дел.

"Решение суда первой инстанции оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения", - сообщается в материалах дела.

Президиум не удовлетворил кассационные жалобы MCD Technologies S.A.R.L. (Люксембург), ООО "Универсальные добавки" (Новосибирск, конечным владельцем является OCSiAl, Люксембург), Михаила Предтеченского и Олега Тухто.

Кассационная жалоба Ильи Коваля, в свою очередь, ранее была отклонена из-за истечения срока на ее подачу. Коваль повторно подавал жалобу и ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока. Информация о дальнейшей судьбе повторной жалобы в картотеке пока не опубликована.

Как сообщалось, Генпрокуратура РФ в 2024 году обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением, в котором просила признать за Россией право на три патента, связанные с получением углеродных нанотрубок: "Способ получения углеродных нанотрубок и реактор", "Способ получения углеродных наноструктур и аппарат", "Полые углеродные наночастицы, углеродный наноматериал и способ его получения". Эти патенты числились за MCD Technologies.

Ведомство также просило суд, чтобы тот обязал Роспатент выдать новые патенты "с указанием в качестве единственного патентообладателя Российской Федерации". Третьими лицами в деле фигурировали Предтеченский, Коваль и Тухто.

Суд по интеллектуальным правам в октябре 2025 года удовлетворил заявление Генпрокуратуры.

Производство углеродных нанотрубок - это один из проектов "Роснано". Для его реализации "Роснано" вместе с частными инвесторами и группой физлиц зарегистрировала в Люксембурге компанию OCSiAl. Производство было расположено в Новосибирске.

В настоящее время производство в Новосибирске не ведется. При этом OCSiAl в конце 2024 года открыла в Сербии предприятие по синтезу графеновых нанотрубок годовой мощностью 60 тонн. В 2025 году компания планировала удвоить мощности с помощью второго блока синтеза.

В планах OCSiAl в 2028-2030 годах ввести производство графеновых нанотрубок в Люксембурге.