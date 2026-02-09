Поиск

Суд подтвердил признание за Россией прав на патенты на нанотрубки

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Президиум суда по интеллектуальным правам оставил в силе решение о признании за Россией прав на три патента, связанных с получением углеродных нанотрубок, говорится в картотеке арбитражных дел.

"Решение суда первой инстанции оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения", - сообщается в материалах дела.

Президиум не удовлетворил кассационные жалобы MCD Technologies S.A.R.L. (Люксембург), ООО "Универсальные добавки" (Новосибирск, конечным владельцем является OCSiAl, Люксембург), Михаила Предтеченского и Олега Тухто.

Кассационная жалоба Ильи Коваля, в свою очередь, ранее была отклонена из-за истечения срока на ее подачу. Коваль повторно подавал жалобу и ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока. Информация о дальнейшей судьбе повторной жалобы в картотеке пока не опубликована.

Как сообщалось, Генпрокуратура РФ в 2024 году обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением, в котором просила признать за Россией право на три патента, связанные с получением углеродных нанотрубок: "Способ получения углеродных нанотрубок и реактор", "Способ получения углеродных наноструктур и аппарат", "Полые углеродные наночастицы, углеродный наноматериал и способ его получения". Эти патенты числились за MCD Technologies.

Ведомство также просило суд, чтобы тот обязал Роспатент выдать новые патенты "с указанием в качестве единственного патентообладателя Российской Федерации". Третьими лицами в деле фигурировали Предтеченский, Коваль и Тухто.

Суд по интеллектуальным правам в октябре 2025 года удовлетворил заявление Генпрокуратуры.

Производство углеродных нанотрубок - это один из проектов "Роснано". Для его реализации "Роснано" вместе с частными инвесторами и группой физлиц зарегистрировала в Люксембурге компанию OCSiAl. Производство было расположено в Новосибирске.

В настоящее время производство в Новосибирске не ведется. При этом OCSiAl в конце 2024 года открыла в Сербии предприятие по синтезу графеновых нанотрубок годовой мощностью 60 тонн. В 2025 году компания планировала удвоить мощности с помощью второго блока синтеза.

В планах OCSiAl в 2028-2030 годах ввести производство графеновых нанотрубок в Люксембурге.

MCD Technologies Илья Коваль Роснано OCSiAl
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЕК предъявила претензии Meta из-за вытеснения сторонних ИИ-ассистентов из WhatsApp

 ЕК предъявила претензии Meta из-за вытеснения сторонних ИИ-ассистентов из WhatsApp

Продажи чипов в мире в 2025 году выросли на 25,6% и достигли рекорда

 Продажи чипов в мире в 2025 году выросли на 25,6% и достигли рекорда

Минпромторг скоро опубликует список допускаемых к работе в такси автомобилей

 Минпромторг скоро опубликует список допускаемых к работе в такси автомобилей

РЖД вложат 34 млрд рублей в электрификацию участка между Транссибом и БАМом

В Москве максимальная цена метра жилья достигла 10 млн рублей

 В Москве максимальная цена метра жилья достигла 10 млн рублей

ФСВТС оценила портфель экспортных заказов на российское оружие почти в $70 млрд

Девелопер "Эталон" не увидел необходимости обращаться за господдержкой

 Девелопер "Эталон" не увидел необходимости обращаться за господдержкой

В России в 2025 году выпуск легковых автомобилей снизился на 11,8%

 В России в 2025 году выпуск легковых автомобилей снизился на 11,8%

Росстат оценил в 1,0% рост ВВП РФ в 2025 г. после 4,9% в 2024 г.

Безработица в РФ в декабре выросла до 2,2% с минимальных 2,1% в ноябре

 Безработица в РФ в декабре выросла до 2,2% с минимальных 2,1% в ноябре
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8354 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 266 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });