Минюст зарегистрировал приказы ФАС об индексации цен "Газпрома" с октября

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Приказы Федеральной антимонопольной службы России об индексации оптовых регулируемых цен на газ ПАО "Газпром" для промышленности и населения с 1 октября 2026 года на 9,6% зарегистрированы министерством юстиции.

Приказы ФАС от 29 декабря 2025 года прошли регистрацию 6 февраля. Документы размещены на официальном интернет-портале правовой информации.

Величина и время индексации цен на 2026 год были обнародованы в сентябре 2025 года в составе среднесрочного макропрогноза на 2025-2028 годы. В декабре 2025 года императивы макропрогноза были формализованы в постановлении правительства РФ, во исполнение которого ФАС и опубликовала приказы.

В 2027 году действующий макропрогноз предусматривает индексацию регулируемых цен с июля 2027 года на 9,1% и с июля 2028 года на 7%.

Автоматически индексация регулируемой цены может сказаться и на цене поставок газа независимых производителей, которые продают энергоресурс с привязкой к регулируемой цене "Газпрома", а также к цене газа на бирже. Однако это только оптовая цена - она в стоимости газа для конечного потребителя дает 80% стоимости, еще 15% составляет плата за транспортировку по сетям газораспределения, а 5% - плата за снабженческо-сбытовые услуги региональных газовых компаний.