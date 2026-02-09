Рынок акций РФ начал неделю со снижения к 2725п по индексу МосБиржи

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций начал неделю с продолжения снижения на фоне паузы в переговорах по украинскому урегулированию, санкционных рисков со стороны Запада, а также ожиданий пятничного заседания ЦБ РФ по ключевой ставке; фактором поддержки вечером выступила выросшая нефть (фьючерс на Brent превысил $68,7 за баррель).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2725,64 пункта (-0,4%, минимум сессии - 2712,47 пункта), индекс РТС - 1105,77 пункта (-1,1%); лидировали в снижении "префы" "Сургутнефтегаза" (-2,7%), акции "Хэдхантера" (-2,4%), "ИКС 5" (-2,2%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 10 февраля, составил 77,6502 руб. (+59,62 копейки).

